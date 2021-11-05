Хинштейн: День народного единства в условиях коронавируса как никогда актуален

«Клич, который бросил нижегородский земский староста Кузьма Минин «Купна за едино!», то есть «Вместе за одно!» – сегодня в условиях нового вызова коронавирусной инфекции актуален как никогда», – сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Хинштейн. В четверг в РФ отмечается День народного единства.

«День народного единства – один из самых молодых праздников в системе государственных дат. Но, в то же время, с точки зрения истории это один из самых древних праздников, который символизирует подвиг народа, его единение в один из самых тяжелых в истории периодов страны – Смутное время», – отметил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

Парламентарий напомнил, что в тот период РФ «по сути была приговорена к уничтожению, но именно народная волна, поднявшаяся с самого низа и прошедшая от Волги до Москвы, освободила страну».

По его словам, смысл праздника заключается «в осознании себя частью огромной страны и огромного народа». Депутат указал, что в этом году традиционные торжества, которые проходили 4 ноября в разных регионах, отменены. Акции проходят, в основном в онлайн-формате, в том числе и в Нижнем Новгороде, где в 1612 году формировалось ополчение.

«Клич, который бросил нижегородский земский староста Кузьма Минин «Купна за едино!», то есть «Вместе за одно!» – сегодня в условиях коронавируса актуален как никогда. Не случайно всероссийские волонтерские акции, которые проходили и сейчас возобновлены, называются #МЫВМЕСТЕ», – подытожил депутат.

Стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин в четверг прилетел в Севастополь, где глава государства принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства.

В Севастополе он посетил мемориальный комплекс, посвященному окончанию Гражданской войны в России. Глава государства подчеркнул, что комплекс служит знаком того, что РФ «помнит и любит всех преданных ей сыновей и дочерей, с какой бы стороны баррикад они когда-то ни находились». Он также отметил, что крымская земля всегда будет символом как трагедии братоубийственного конфликта – Гражданской войны, так и последующего примирения и торжества исторической правды.

Путин заявил, что Крым и Севастополь теперь навсегда с Россией, потому что такова суверенная, свободная и непреклонная воля всего российского народа. Также он поздравил россиян с Днем народного единства.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему РФ необходимо помнить о ценности народного единства.