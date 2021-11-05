Опубликовано фото с места побега убийцы из психбольницы в Подмосковье

Прокуратура Московской области опубликовала фото с места побега мужчины, который после совершения убийства находился на принудительном лечении в психиатрической клинике.

На фото видно, как сотрудники правоохранительных органов работают на месте происшествия. Один из них указывает на колючую проволоку, передает Рен ТВ.

По предварительной информации, мужчина, находящийся на принудительном лечении по решению суда совершил побег из психиатрической больницы, расположенной в городском округе Чехов. Позднее появился фоторобот 23-летнего Александра Кутузова и характерные приметы.

Полиция разыскивает мужчину среднего телосложения, ростом 170 см. Он был одет в черную болоньевую куртку с меховым воротом, светло-серые штаны и черные ботинки. При его обнаружении просят незамедлительно сообщить в дежурную часть города Чехова. Правоохранители призывают местных жителей быть бдительными.

Ранее сбежавшего из психбольницы в Астрахани члена банды Басаева Магомеда Алханова задержали в кафе, в этом помогли жители области, которые опознали преступника и сообщили в полицию.