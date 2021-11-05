Independent – этнические меньшинства Великобритании страдают от безработицы сильнее белых, показало исследование

Уровень безработицы среди представителей этнических и расовых меньшинств в Великобритании по меньшей мере 20 лет как минимум на 70% превышает аналогичную статистику по белым работникам, пишет The Independent. Этот колоссальный разрыв удалось выявить по результатам собственного исследования Британскому конгрессу тред-юнионов (БКТ), который уже призвал власти положить конец расизму на рынке труда.



Reuters

В Великобритании вот уже несколько десятилетий сохраняется резкий разрыв по уровню безработицы между представителями этнических меньшинств и белым населением, пишет The Independent со ссылкой на исследование, проведённое Британским конгрессом тред-юнионов (БКТ).

Изучив данные британского Бюро национальной статистики, эксперты БКТ пришли к выводу, что последние 20 лет уровень безработицы среди этнических меньшинств год от года сохранялся на значительно более высоком уровне, чем аналогичная статистика у белых трудящихся — разрыв между двумя группами не опускался ниже 70%. А в период между первым кварталом 2020-го и первым кварталом 2021-го безработица среди темнокожих и представителей этнических меньшинств росла в три раза быстрее, чем среди белых.

В БКТ, который в сентябре прошлого года сформировал рабочую группу по борьбе с расизмом, призвали правительство Великобритании сдержать свои обещания и положить конец расизму на рынке труда.

«Что же касается темнокожих работников, нам нужно не допустить повторения истории, разобравшись с хорошо известными структурными факторами — включая внештатную занятость, почасовые трудовые договоры, отсутствие надзора и аутсорсинг, — из-за которых темнокожие работники вынуждены выносить низкие оклады, худшие условия труда и более высокий уровень незащищённости в сфере труда», — прокомментировал ситуацию глава рабочей группы Патрик Роуч.

По информации The Independent, БКТ порекомендовал правительству обязать предприятия сообщать о различиях в оплате труда по этническому принципу и составить стратегию действий по обеспечению достойной зарплаты для представителей этнических меньшинств, а также обеспечить большую прозрачность в плане того, насколько учитываются интересы социально отчуждённых групп при принятии государственных решений.

В январе эксперты БКТ выяснили, что представители этнических меньшинств и темнокожего населения Великобритании пострадали от спровоцированного пандемией кризиса занятости в 26 раз сильнее, чем белые работники, пишет The Independent.