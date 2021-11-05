Аваков объяснил свою отставку: Несколько месяцев чувствовал дискомфорт

“Я проработал два с лишним года [при президенте Зеленском] – до тех пор, пока не увидел, что, наверное, моя компетентность не может реализовать себя дальше. И это послужило причиной отставки. Я не хочу участвовать в некоторых вещах, с которыми не согласен. Я не простой человек в общении, если речь идет о компетентных и профессиональных вещах. Я умею говорить “нет”, а это не всем нравится. Я говорю: “Так нельзя”. А это не всем нравится”, – сказал он.

По словам Авакова, Зеленский спрашивал его точку зрения по определенным вопросам и он мог ответить: “Это полная ерунда”.

“А это может не нравиться”, – добавил экс-министр.

По его мнению, сейчас между ветвями власти нет баланса.

“Я несколько месяцев перед отставкой чувствовал определенный дискомфорт. В какой-то момент времени мы сели, поговорили с президентом открыто. Я сказал ему: “Это за вас голосовали 73%, на вас ответственность. Поэтому я ни в коей мере не хочу дискутировать и не имею права. Моя точка зрения такая, ваша – такая. Правильно мне идти в отставку, а вам – пробовать находить другие решения”, – добавил он.

Контекст:

13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. СМИ писали, что подать в отставку его попросил Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел.

Глава государства предложил лишь одного кандидата на пост министра – тогдашнего главу комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардепа от “Слуги народа” Монастырского. Сам Монастырский заявил, что “идет на жертву”.

Верховная Рада 16 июля назначила Монастырского главой МВД.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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