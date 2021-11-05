Рада назначила четырех министров, в Киево-Печерской лавре произошел пожар. Главное за день

Рада назначила четырех новых министров

4 ноября Рада назначила Алексея Резникова министром обороны, замглавы Офиса президента Юлию Свириденко – вице-премьер-министром – министром экономики Украины, нардепа от “Слуги народа” Ирину Верещук – вице-премьер-министром – министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, а экс-главы Государственной таможенной службы Павла Рябикина – министром по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Скандал в Верховной Раде

Во время выступления в Верховной Раде 4 ноября внефракционный нардеп Гео Лерос назвал президента Владимира Зеленского “главным предателем в Украине”. После того, как спикер попросил выключить ему микрофон, нардеп показал средний палец в сторону Зеленского и главы Офиса президента Андрея Ермака.

Фракция “Слуга народа” обратилась в регламентный комитет Верховной Рады с требованием дать оценку поведению Лероса.

Годовщина смерти Гандзюк

4 ноября исполнилась третья годовщина со дня смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. 31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз.

Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что по делу о нападении на Гандзюк объявлено 18 подозрений.

В Киево-Печерской лавре произошел пожар

4 ноября в Киеве произошел пожар на территории Киево-Печерской лавры. Возгорание случилось на втором этаже, где расположена мастерская по росписи икон. Огонь распространился на кровлю.

Пожар потушили. Пострадало три человека. Здание не получило значительных повреждений.

Галкин – в черном списке Минкульта

Министерство культуры и информационной политики Украины по представлению Службы безопасности Украины внесло российского юмориста и телеведущего Максима Галкина в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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