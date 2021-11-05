Минздрав Украины запускает пилотный проект: прививку от гриппа можно будет сделать в аптеке

В релизе министерства сказано, что прививки можно будет купить и сделать с 10 по 14 ноября включительно в пяти аптеках Киева. Прививки будут делать с 8.00 до 20.00.

О других городах в сообщении не говорится. Также там не указано, какие вакцины будут предлагать в аптеках.

Пресс-служба французской фармацевтической компании Sanofi сообщила изданию “ГОРДОН”, что участвует в этом проекте. Компания производит вакцину “Ваксигрипп”. Цена препарата не уточняется ни в релизе Минздрава, ни в сообщении Sanofi.

В пилотном проекте примут участие аптеки, расположенные в Киеве по таким адресам:

ул. Ярославов Вал, 20;

ул. Московская, 46/2;

ул. Большая Васильковская, 112А;

ул. Дмитриевская, 2;

ул. Срибнокильская, 2А.

Цель пилотного проекта – упростить доступ украинцев к прививкам от сезонного гриппа и продемонстрировать, что Украина готова к внедрению передовых мировых практик в сфере здравоохранения, сообщили в Минздраве. В Украине в аптеках привиться от гриппа станет возможно впервые.

Перед прививкой все-х, кто захочет провести процедуру в аптеке осмотрит врач, рассказала семейный доктор, глава общественной организации “Академия семейной медицины Украины” Ирина Волошина.

“Будет произведено измерение температуры, подписано информированное согласие. Серию и номер вакцины внесут в специальную форму № 063/о, врач поставит свою подпись, все эти данные будут внесены в электронную систему. Кроме того, согласно правилам, вакцинированные лица должны оставаться недалеко от пункта вакцинации в течение 15–20 минут. Вакцина от гриппа является одной из самых безопасных, однако мы должны придерживаться правил”, – сказала она.

Генеральный директор Директората общественного здоровья и профилактики заболеваемости Минздрава ожидает, что проект будет успешно реализован, продолжится и в следующем году масштабируется.

В этом эпидсезоне прививки от гриппа сделали, по данным Минздрава, 14 946 человек.

Контекст:

Согласно прогнозу Всемирной организации здравоохранения, в эпидемическом сезоне 2021–2022 в Украине ожидается циркуляция четырех штаммов гриппа. Речь идет о вирусах, похожих на H1N1 (A/Victoria), H3N2 (A/Cambodia), В/Washington и B/Phuket. В Минздраве заявляли, что в первую очередь от гриппа нужно прививаться медицинским работникам; беременным женщинам (в министерстве заверили, что вакцинация от гриппа безопасна на всех этапах беременности); людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями; учителям, социальным работникам и всем, кто работает в местах большого скопления людей.

В этом эпидсезоне в Украину завезут 1,25 млн доз вакцин от гриппа трех производителей, первые поступления уже в аптеках, сообщали в Минздраве 7 октября.

Замминистра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассчитывает, что медиков смогут привить от гриппа бесплатно, за счет гуманитарной помощи. В этом году в аптеки, по его данным, планируют доставить примерно миллион доз вакцин от гриппа, но окончательное количество будет регулироваться спросом. Кабмин Украины в сентябре намеревался выделить $1,2 млн на вакцину от гриппа для профессиональных групп риска.

В августе 2020 года Минздрав призывал граждан Украины вакцинироваться от гриппа, поскольку прививки являются самым действенным средством профилактики гриппа и его осложнений. Вакцинация от гриппа позволит избежать одновременного инфицирования и коронавирусом, считают в ведомстве.

В 2020 году, по данным Госстата, в Украине от гриппа и пневмонии умерло 11 358 человек.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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