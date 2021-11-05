“Парламент должен стать филиалом Банковой, такова позиция Зеленского”. Геращенко назвала причину отставки Разумкова

В частности, она обратила внимание на отставку Дмитрия Разумкова с должности главы Верховной Рады.

“Разумкова отставили же кто – Банковая, которая нажала на [нардепов от “Слуги народа”] “Слуг” неестественным способом за то, что он позволял себе давать слово оппозиции, за то, что “О, кошмар, кошмар” оппозиция позволяла себе критиковать [президента Владимира] Зеленского”, – сказала Геращенко.

По ее словам, Разумков “на минимальной независимости” держал баланс в парламенте.

“Парламент должен стать филиалом Банковой, такова позиция Зеленского. Это знаете, такие отвлекающие маневры, когда там секретарь СНБО [Алексей] Данилов, который в принципе должен заниматься сейчас безопасностью страны, энергетической безопасностью, происходящим на фронте, с COVID-19 – он делает провокационные заявления о том, что Украина должна стать президентской республикой. Ну мы же понимаем, зачем это “бросается”, – отметила Геращенко.

Контекст:

Разумков занимал пост спикера Рады с 29 августа 2019 года по 7 октября 2021 года. На этом посту его заменил Руслан Стефанчук, который до этого был первым вице-спикером. Разумков в 2019 году был главой пропрезидентской партии “Слуга народа”, прошел в Раду под первым номером ее избирательного списка. До участия в парламентских выборах был политтехнологом, занимался бизнесом.

За отзыв Разумкова с должности спикера проголосовало 284 нардепа, причем 215 голосов дала фракция “Слуга народа”.

У Разумкова и “Слуги народа” были разногласия по ряду вопросов, включая закон об олигархах. Разумков считает, что реестр олигархов должна создавать независимая комиссия, а не Совет национальной безопасности и обороны, как это предусмотрено в законопроекте. Вопреки решению фракции, он обратился в Венецианскую комиссию с просьбой оценить законопроект, а после его принятия заявил о попытках фальсификации текста документа.

После отзыва с должности спикера Разумков делал критические заявления в адрес провластной команды, он считает, что часть политиков отошла от принципов, с которыми избиралась в 2019 году.

Сейчас Разумков является внефракционным депутатом. В “Слуге народа” обсуждают возможное лишение Разумкова депутатского мандата, бывший спикер считает, что это будет незаконно.

Разумков намекнул, что будет создавать собственную политическую партию. При этом на вопросы о президентских амбициях он отвечает уклончиво. “Я не говорил “нет”, – сказал он 31 октября в эфире телеканала “Украина 24”.

Если Разумков создаст свою партию и пойдет с ней на выборы, она пройдет в Верховную Раду, свидетельствуют данных опроса, проведенного с 23-го по 27 октября Центром Разумкова.

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