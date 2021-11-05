“Я никуда не денусь”. Аваков заявил о возможности создания новой политической силы

Ведущая Наташа Влащенко спросила о политических планах Авакова. Он ответил:

“Я думаю, что Украина задолбалась от всех этих частных проектов, которые каждый строит под себя. Мало-мальски какой-то вылез политик – и уже говорит: “Все, я строю свой проект, у меня мои 2%, давайте срочно договариваться”. Я думаю, что нужно говорить концептуальные вещи и в рамках этих концептуальных вещей наблюдать. я сторонник баланса. Баланс – моя религия. Когда баланс существует, есть развитие для всех. Когда баланса нет, существуют проблемы”.

Экс-министр продолжил, рассказав, что отвергает крайние политические идеологии – ультралевые и ультраправые.

“Я – центрист. Но я признаю, что есть левые центристы, такие, как [Дмитрий] Разумков, например, есть и дай бог ему здоровья, очень перспективный человек. Есть правые центристы – Гройсман Владимир Борисович, Арсений Петрович [Яценюк]. Есть Юлия Владимировна [Тимошенко] – она находится над всем. Есть [Олег] Ляшко – он просто есть. Есть [Игорь] Смешко, наверняка появятся другие люди. Давайте подумаем, чтобы все эти умные и разные люди попробовали сделать альянс, мезальянс – мне все равно, который позволит сделать баланс, который бы двигал нашу страну вперед. Это то, чем я хочу заниматься. Да это политика, да это будет, я ни куда не денусь и буду этим заниматься”, – добавил Аваков.

Влащенко уточнила, как именно экс-министр планирует этим заниматься – как продюсер или как лидер новой политической силы.

“Я хороший продюсер, организатор, но я думаю, что продюсер – не та роль, которая мне прописана. У нас много продюсеров находятся при власти, а потом освободятся. Они будут заниматься продюсингом, а мы – политическим управлением страны”, – отметил Аваков.

Разумков после отзыва с должности спикера Рады заявлял, что не рассматривает возможность союза с Гройсманом, Аваковым или мэром Киева Виталием Кличко.

Контекст:

Аваков возглавлял МВД с февраля 2014 года по июль 2021-го. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. СМИ писали, что подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел. 4 ноября экс-министр сказал, что решил уйти в отставку после беседы с Зеленским.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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