 

“Я никуда не денусь”. Аваков заявил о возможности создания новой политической силы

05.11.2021, 0:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ведущая Наташа Влащенко спросила о политических планах Авакова. Он ответил: 

“Я думаю, что Украина задолбалась от всех этих частных проектов, которые каждый строит под себя. Мало-мальски какой-то вылез политик – и уже говорит: “Все, я строю свой проект, у меня мои 2%, давайте срочно договариваться”. Я думаю, что нужно говорить концептуальные вещи и в рамках этих концептуальных вещей наблюдать. я сторонник баланса. Баланс – моя религия. Когда баланс существует, есть развитие для всех. Когда баланса нет, существуют проблемы”. 

Экс-министр продолжил, рассказав, что отвергает крайние политические идеологии – ультралевые и ультраправые. 

“Я – центрист. Но я признаю, что есть левые центристы, такие, как [Дмитрий] Разумков, например, есть и дай бог ему здоровья, очень перспективный человек. Есть правые центристы – Гройсман Владимир Борисович, Арсений Петрович [Яценюк]. Есть Юлия Владимировна [Тимошенко] – она находится над всем. Есть [Олег] Ляшко – он просто есть. Есть [Игорь] Смешко, наверняка появятся другие люди. Давайте подумаем, чтобы все эти умные и разные люди попробовали сделать альянс, мезальянс – мне все равно, который позволит сделать баланс, который бы двигал нашу страну вперед. Это то, чем я хочу заниматься. Да это политика, да это будет, я ни куда не денусь и буду этим заниматься”, – добавил Аваков. 

Влащенко уточнила, как именно экс-министр планирует этим заниматься – как продюсер или как лидер новой политической силы.

“Я хороший продюсер, организатор, но я думаю, что продюсер – не та роль, которая мне прописана. У нас много продюсеров находятся при власти,  а потом освободятся. Они будут заниматься продюсингом, а мы – политическим управлением страны”, – отметил Аваков. 

Разумков после отзыва с должности спикера Рады заявлял, что не рассматривает возможность союза с Гройсманом, Аваковым или мэром Киева Виталием Кличко. 

Контекст:

Аваков возглавлял МВД с февраля 2014 года по июль 2021-го. Он входил в составы правительств Арсения Яценюка, Владимира Гройсмана, Алексея Гончарука и Дениса Шмыгаля.

13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. СМИ писали, что подать в отставку его попросил президент Украины Владимир Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел. 4 ноября экс-министр сказал, что решил уйти в отставку после беседы с Зеленским. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.10 / Школьник пригрозил учителю убийством за тройку в Приморье

26.07 / Пекин предупредил Вашингтон об опасности политики США в отношении КНР

27.01 / “Большая семерка” призвала освободить Навального, МИД РФ назвал это “антироссийским демаршем”

28.03 / В Ленобласти женщина сбила на пешеходном переходе школьниц

23.09 / Записки бывшего подполковника КГБ: Андропов, “русисты” и еврейский вопрос

31.07 / Кремль прокомментировал судьбу задержанных во Франции футбольных фанатов

01.02 / Гройсман назвал увеличение цен на газ в Украине мегааферой

20.08 / Назначен новый глава МИД Польши

29.08 / “Какая девочка, космос”, “Боже, как от тебя уютом веет”. Каменских показала новое фото в топе с глубоким декольте

18.12 / Трубоукладчик «Северного потока – 2» сменил владельца

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика