 

Политолог: Лукашенко пошел по экзотическому пути признания Крыма российским

05.11.2021, 0:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазин«Лукашенко прибег к филигранной дипломатии для признания Крыма российским», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Валерий Карбалевич. В четверг Москва и Минск подписали 28 союзных программ и утвердили общую Военную доктрину. Также Александр Лукашенко в беседе с Владимиром Путиным изъявил желание посетить Крым.

«Подписание союзных программ президентами РФ и Белоруссии в День народного единства символизирует близость граждан двух государств и направлено на популяризацию самой идеи интеграции», – сказал ведущий эксперт минского аналитического центра «Стратегия» Валерий Карбалевич.

Вместе с тем, по его словам, подготовка союзных документов Москвы и Минска шла три года, а реализация может занять еще больше времени. «Я думаю, что не все программы будут реализованы. Например, как можно на 100% унифицировать законодательства стран с разными макроэкономическими моделями и налоговыми базами? Кроме того, белорусская социальная и экономическая модели – это системы с ручным управлением. Им будут мешать работать любые внешние ограничители», – детализировал эксперт.

Другой проблемой аналитик видит вероятное непризнание процесса интеграции РФ и Белоруссии со стороны Запада. Однако он отметил тот факт, что Лукашенко в начале заседания обратился с приветом и поздравлениями к жителям Крыма, хотя Белоруссия не признает полуостров российским. Также Лукашенко пожаловался Путину на то, что президент РФ не взял его с собой в Севастополь.

«Лукашенко прибег к филигранной дипломатии для признания Крыма российским. Минск по каким-то причинам пока не может напрямую признать Крым российским. Поэтому белорусский лидер прибегает к таким экзотическим путям частичного признания российской принадлежности полуострова», – сказал эксперт.

При этом он посетовал на отсутствие сообщений о размещении двух российских военных объектов в Белоруссии. «Эта тема обсуждалась недавно на совместной коллегии министерств обороны двух стран. Но вопрос с пролонгацией этих договоров, видимо, опять подвис в воздухе», – добавил Карбалевич.

В четверг президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Высшего госсовета утвердили 28 союзных программ двух стран. Помимо этого, стороны утвердили Военную доктрину Союзного государства.

Также на заседании была утверждена новая концепция миграционной политики. В документе определены направления деятельности министерств внутренних дел, органов государственной безопасности, пограничных служб и внешнеполитических ведомств в сфере миграции с учетом новых реалий. По словам Путина, особое значение приобретает стабильность на границе двух стран.

Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко достигли договоренности о единой макроэкономической политике и гармонизации денежно-кредитной политики. Лидеры также договорились об интегрировании национальных платежных систем и создании единого платежного пространства в рамках Союзного государства.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, кто выиграет больше всего от тесного экономического сотрудничества двух стран.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.02 / Начались Стартовали продажи пикапа Wuling Journey

08.08 / В Бейруте во время беспорядков погиб сотрудник сил безопасности

29.06 / Байден выступил с новыми обвинениями в адрес Трампа

28.04 / Путин поручит Минздраву обсудить упрощенный допуск врачей к работе на скорой

14.12 / В Германии отказали США в праве решать судьбу «Северного потока – 2»

19.03 / Лукашенко назвал имена двух “достойных кандидатов” в президенты Беларуси

02.11 / Названо число застрявших в аэропорту Нижнего Новгорода пассажиров

02.02 / Ростех решил создать ракетный комплекс «Гермес 2.0»

20.11 / Сутки на Донбассе. Два нарушения перемирия, один украинский военный получил ранение

23.09 / Польша не признала Лукашенко законным президентом Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика