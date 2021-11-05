В Подмосковье в результате стрельбы погиб человек

Полиция ввела план «Перехват» в подмосковных Химках после стрельбы, в результате которой один человек погиб и еще один пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

«Сотрудниками полиции введен план «Перехват», ведется розыск участников конфликта», – сказали ТАСС в пресс-службе.

Предварительно установлено, что в микрорайоне Старбеево между группой граждан произошел конфликт, в результате которого один из участников погиб, еще один ранен и госпитализирован.

Ранее житель Чебоксар устроил стрельбу из обреза в многоэтажном доме. Тело стрелка позже нашли в лесу.