 

В Подмосковье в результате стрельбы погиб человек

05.11.2021, 0:12, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПолиция ввела план «Перехват» в подмосковных Химках после стрельбы, в результате которой один человек погиб и еще один пострадал, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Московской области.

«Сотрудниками полиции введен план «Перехват», ведется розыск участников конфликта», – сказали ТАСС в пресс-службе.

Предварительно установлено, что в микрорайоне Старбеево между группой граждан произошел конфликт, в результате которого один из участников погиб, еще один ранен и госпитализирован.

Ранее житель Чебоксар устроил стрельбу из обреза в многоэтажном доме. Тело стрелка позже нашли в лесу. 



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