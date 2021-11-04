Компания Apple пожертвовала производством iPad ради iPhone 13

В условиях жесткого глобального дефицита процессоров американская компания Apple приняла непростое решение. Об этом свидетельствует сообщение, распространенное агентством Nikkei.

Как сообщает источник, американский производитель решил сократить производство своих iPad только для того, чтобы поддержать выпуск надлежащего количества новых смартфонов iPhone 13.

Причиной, конечно же, стали срывы в поставках чипов. Именно из-за нее два месяца подряд план по выпуску популярных планшетов выполняется только наполовину. По словам экспертов, сорвать поставки в магазины свежеиспеченных iPhone 13 сейчас было бы смерти подобно. Ведь именно на первых порах после презентации устройства продаются лучше всего.