 

Компания Apple пожертвовала производством iPad ради iPhone 13

04.11.2021, 23:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В условиях жесткого глобального дефицита процессоров американская компания Apple приняла непростое решение. Об этом свидетельствует сообщение, распространенное агентством Nikkei.

Как сообщает источник, американский производитель решил сократить производство своих iPad только для того, чтобы поддержать выпуск надлежащего количества новых смартфонов iPhone 13.

Причиной, конечно же, стали срывы в поставках чипов. Именно из-за нее два месяца подряд план по выпуску популярных планшетов выполняется только наполовину. По словам экспертов, сорвать поставки в магазины свежеиспеченных iPhone 13 сейчас было бы смерти подобно. Ведь именно на первых порах после презентации устройства продаются лучше всего.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.12 / Какой танец символизирует 2021 год? Шоптенко дала подробный ответ

02.11 / При крушении самолета в Южном Судане погибли двое россиян

19.11 / “Запретить запрещать офшоры”. Гетманцев в ироничном стиле написал постановление об отзыве себя с должности главы комитета

19.09 / Дело Навального отравляет все попытки Макрона сблизиться с Россией

10.03 / Евросоюз начал работу над четвертым пакетом санкций против Беларуси – журналист

23.09 / Минфин объяснил, почему не индексируются выплаты работающим пенсионерам

27.07 / “Ручки, прессик, спинка”. Милевский сделал селфи после тренировки

17.04 / Россия собирается выслать задержанного украинского консула Сосонюка – СМИ

04.11 / В КСУ зарегистрировали заявление нардепов об отставке судей

11.10 / Российские ЧВК – всемирный феномен

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика