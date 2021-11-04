 

Первые ноутбуки Realme Book россияне получат с подарками

04.11.2021, 23:52, Новости дня
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Вскоре на российском рынке стартуют продажи новой модели ноутбуков Realme Book, сообщает их производитель. Первые покупатели получат ценные подарки, обещает дилер.

Отметим, что презентация данного гаджета на территории КНР состоялась еще в конце прошлого лета. Отечественные покупатели заждались, о чем известно представителям компании-производителя.

Видимо, именно по этой причине ноутбуки, базовая цена которых установлена в размере 79 900 рублей, начнет продавать со скидкой в 20 тысяч! Также в официальном представительстве компании пообещали, что первые полсотни покупателей вдобавок получат бесплатно новенькие смартфоны Realme 8i. И скажите после этого, что условия невыгодные!



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