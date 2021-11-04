 

Диетолог Людмила Микитюк назвала наиболее полезные для человека сухофрукты

04.11.2021, 23:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Чтобы получить сухофрукты, свежие фрукты высушивают естественным путем или с помощью духовки, сушилки. Они являются отличным источником витаминов и минералов, а также вкусным лакомством. Диетолог Людмила Микитюк подробно рассказала, какие сухофрукты самые полезные.

Кладезь витаминов

Самыми популярными и самыми полезными сухофруктами считаются изюм, курага, финики и чернослив. Эти продукты очень питательны. В их составе в 3 раза больше клетчатки и полезных веществ, чем в свежих фруктах. В этих вкусностях содержится большое количество полифенолов, которые признаны мощными антиоксидантами.

В изюме есть много калия и витаминов группы В. За счет такого состава этот продукт помогает снижать артериальное давление, а также снимать воспалительный процесс.

Чернослив считается натуральным слабительным. В его составе также есть калий, клетчатка, витамины А и К. Все эти вещества являются хорошей профилактикой болезней сердца, сосудов и остеопороза.

В финиках есть железо, калий и клетчатка. Этот продукт занимает лидирующие позиции в рейтинге среди натуральных антиоксидантов. Регулярное употребление фиников способствует уменьшению повреждений, которые вызваны действием свободных радикалов. Сухофрукты также полезны беременным женщинам на последних месяцах, так как способствует расширению шейки матки.

Курага — это профилактика всевозможных заболеваний глаз. Этот продукт богат клетчаткой, магнием, калием, витаминами А, В6 и С. Курага может с легкостью обеспечить 47 % суточной нормы витамина А.

Однако диетолог напоминает, что сухофрукты калорийнее фруктов, поэтому их нужно употреблять небольшими порциями.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

03.09 / Мнение: Щипцы в поле

11.09 / Последний козырь Решетовой – Личное мнение

29.06 / Как с картинки: Криштиану Роналду и Джорджина Родригес на каникулах в Портофино

17.05 / Прохождение CAPTCHA потребовало 500 лет жизни человечества

09.07 / “Газпром” ради “Северного потока – 2” показывает Европе свою власть

05.07 / В Сети показали наглядное сравнение iPhone 12 в стиле iPad Pro с оригинальным iPhone SE и iPhone 7

20.01 / На Сахалине восьмерых рыбаков унесло в море на льдине

07.08 / Мнение: В духе взаимопонимания

19.01 / Навальный на деньги ФБК покупал подарки чиновникам, чтобы обвинить их в коррупции

05.01 / Фанаты Marvel переживают за неестественно изменившегося Кумэйла Нанджиани

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика