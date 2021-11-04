Диетолог Людмила Микитюк назвала наиболее полезные для человека сухофрукты

Чтобы получить сухофрукты, свежие фрукты высушивают естественным путем или с помощью духовки, сушилки. Они являются отличным источником витаминов и минералов, а также вкусным лакомством. Диетолог Людмила Микитюк подробно рассказала, какие сухофрукты самые полезные.

Кладезь витаминов

Самыми популярными и самыми полезными сухофруктами считаются изюм, курага, финики и чернослив. Эти продукты очень питательны. В их составе в 3 раза больше клетчатки и полезных веществ, чем в свежих фруктах. В этих вкусностях содержится большое количество полифенолов, которые признаны мощными антиоксидантами.

В изюме есть много калия и витаминов группы В. За счет такого состава этот продукт помогает снижать артериальное давление, а также снимать воспалительный процесс.

Чернослив считается натуральным слабительным. В его составе также есть калий, клетчатка, витамины А и К. Все эти вещества являются хорошей профилактикой болезней сердца, сосудов и остеопороза.

В финиках есть железо, калий и клетчатка. Этот продукт занимает лидирующие позиции в рейтинге среди натуральных антиоксидантов. Регулярное употребление фиников способствует уменьшению повреждений, которые вызваны действием свободных радикалов. Сухофрукты также полезны беременным женщинам на последних месяцах, так как способствует расширению шейки матки.

Курага — это профилактика всевозможных заболеваний глаз. Этот продукт богат клетчаткой, магнием, калием, витаминами А, В6 и С. Курага может с легкостью обеспечить 47 % суточной нормы витамина А.

Однако диетолог напоминает, что сухофрукты калорийнее фруктов, поэтому их нужно употреблять небольшими порциями.