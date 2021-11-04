Нидерланды больше не будут использовать вакцину против коронавируса от AstraZeneca

С лета новых поставок этого препарата в страну не было, вакцину разрешали колоть людям, которые родились в 1960 году и ранее.

Министр заявил, что за последние недели на вакцинацию AstraZeneca записались несколько человек. Люди, которые уже сделали первую прививку и записались на повторную прививку AstraZeneca, будут вакцинированы препаратом Pfizer.

Большое количество доз AstraZeneca передали другим странам, но более 100 тыс. доз препарата утилизировали из-за истекшего срока годности.

Контекст:

По данным Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA), клинические исследования вакцины от коронавируса AstraZeneca показали, что она эффективна в предотвращении COVID-19 у людей от 18 лет. Сперва эффективность вакцины установили на уровне около 60%, но в марте AstraZeneca обновила свое исследование и подняла эффективность до 76%.

Как сообщает Bloomberg, в Нидерландах сделали 24 млн прививок от коронавируса, полностью вакцинированы 68,7% населения.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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