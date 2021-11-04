 

В Латвии разрешили увольнять невакцинированных от COVID-19 работников

04.11.2021, 23:22, Новости дня
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Изменения в закон поддержали 52 депутата Сейма, 27 проголосовали против, двое – воздержались.

Согласно документу, в случае требования COVID-сертификата (о вакцинации или выздоровлении) работодателем сотрудник обязан сделать первую прививку против коронавируса не позднее, чем через 10 рабочих дней.

Если же работник не начнет вакцинироваться или не закончит ее до 15 ноября, то работодатель будет иметь право отстранить его от работы на срок до трех месяцев (до момента получения COVID-сертификата) или уволить.

Отмечается, что в частном секторе отстраненному работнику могут сохранить зарплату, в государственном – нет.

Кроме того, работодатель может переместить сотрудника на удаленную работу до момента получения им COVID-сертификата.

Поправки в закон вступят в силу после их утверждения президентом Латвии.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным ВОЗ, в Латвии за время эпидемии подтвердили 226,86 тыс. случаев коронавирусной инфекции, умер 3401 человек с COVID-19.

В стране минимум одной дозой привились 1,12 млн человек, более 765 тыс. вакцинировались полностью.

Власти Латвии из-за провалившегося процесса вакцинации ввели локдаун в стране с 21 октября.

По данным Евростата, население Латвии составляет 1,9 млн человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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