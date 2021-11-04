 

По делу о нападении на Екатерину Гандзюк объявлено 18 подозрений – Венедиктова

04.11.2021, 23:22, Новости дня
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“Обвиняемые в организации и заказе нападения на нее на скамье подсудимых. Бывший председатель и помощник депутата Херсонского областного совета по ходатайству прокурора находятся под стражей. Проведено более 60 судебных заседаний. За это время суд допросил четырех свидетелей обвинения и изучил более 70 томов письменных доказательств, предоставленных прокурором”, – написала Венедиктова. 

Генпрокурор отметила, что пятерых непосредственных исполнителей нападения на Гандзюк уже наказали. 

“Все они приговорены к реальному лишению свободы. Приговором Приморского районного суда также осуждено лицо, совершившее сокрытие этого преступления. В ходе расследования нападения на Екатерину Гандзюк и связанных с ним преступлений сообщено о подозрении 18 лицам. В суд направлено девять уголовных производств, большинство из которых уже рассмотрены судами с вынесением обвинительных приговоров”, – добавила Венедиктова. 

Она считает, что правоохранительные органы “шаг за шагом двигаются к справедливости, за которую так боролась Екатерина”. 

https://www.facebook.com/VenediktovaIryna/posts/266755205462155

Контекст:

31 июля 2018 года Гандзюк облили серной кислотой возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября 2018 года активистка умерла.

В начале июня 2019 года пятерым исполнителям преступления после сделки со следствием вынесли обвинительные приговоры. Их осудили на срок от трех до шести с половиной лет лишения свободы. По информации активистов, осужденного Виктора Горбунова выпустили по условно-досрочному освобождению летом 2021 года, точная дата не указана. 

Следствие считает бывшего главу Херсонского облсовета Владислава Мангера заказчиком, а Алексея Левина – организатором преступления. Им выдвинуты подозрения по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (организация совершения по предварительному сговору группой лиц умышленного тяжкого телесного повреждения способом, носящим характер особого мучения, что повлекло смерть потерпевшего).

В конце июля 2020 года Офис генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении Мангера и Левина. 28 августа в Днепровском районном суде Киева началось рассмотрение дела. Прокурор запросил для обвиняемых по 12 лет тюрьмы.

Во время досудебного расследования Левин отказывался сотрудничать со следствием.

Мангер заявлял о своей невиновности. По словам чиновника, он не был знаком с Гандзюк. Другой фигурант дела – Игорь Павловский – 1 октября заявил на судебном заседании, что Мангер является заказчиком убийства активистки.

Левин перед началом суда в Киеве 5 августа 2021 года сказал журналистам, что подвергается давлению и пыткам и от него пытаются добиться обвинительных показаний против Мангера.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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