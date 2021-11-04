 

“Здесь все очень пошло”. Пэрис Хилтон показала фигуру в боди с пауками на сосках

04.11.2021, 23:22, Новости дня
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Образ 40-летней Хилтон дополнили корона, чокер с пауком из камней на шее, накидка на бедра с ремнем, декорированным пауком, перчатки с паутиной и сапоги на шпильке.

“Королева пауков. Если бы я была супергероем, то это был бы мой наряд”, –подписала она публикацию.

“Здесь все очень пошло”, – прокомментировала фото alisa_spencovaa.

“Твой костюм должен быть розового цвета, королева”, – отметила d.areia.

“Я оказался в ловушке твоей паутины”, – признался фолловер _bozhan._.

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Контекст:

Хилтон родилась в 1981 году в Нью-Йорке в семье наследников основателя сети отелей Hilton Конрада Хилтона. Пэрис – старший ребенок в семье. Кроме младшей сестры Ники Хилтон, у нее есть два брата – Баррон и Конрад Хилтоны.

Модель помолвлена с американским бизнесменом Картером Реумом. Они перестали скрывать отношения в феврале 2020 года. В мае 2021 года стало известно, что Хилтон запускает реалити-шоу, посвященное подготовке к свадьбе с Реумом.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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