 

США остались довольны диалогом с Россией по стратегической стабильности

04.11.2021, 23:18, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинАдминистрация США довольна тем, как проходит диалог с Россией по стратегической стабильности и надеется, что сможет в будущем запустить аналогичный процесс с Китаем, сообщил представитель госдепа Нед Прайс.

«Как вы знаете, мы ведем диалог по стратегической стабильности с Российской Федерацией, этот диалог был конструктивным, он был полезным. Мы надеемся, мы намерены вступить в диалог по контролю над вооружениями также и с КНР», – цитирует ТАСС Прайса.

Также он отметил, что США остаются привержены режиму санкций против КНДР и призывают к тому же все страны, входящие в ООН.

«Как вы знаете, мы не комментируем внутреннюю работу системы СБ ООН, но мы остаемся привержены режиму санкций. Мы призываем всех членов ООН выполнять свои обязательства по санкциям в рамках существующих резолюций СБ ООН», – сказал Прайс. 

При этом он заявил, что США продолжают стремиться к серьезному дипломатическому взаимодействию с КНДР, не имеют враждебных намерений.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что РФ и США после саммита в Женеве в июне сумели установить устойчивый диалог по линии Советов безопасности и внешнеполитических ведомств. 

Накануне секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев встретился в Москве с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, чтобы обсудить отношения РФ и США.



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