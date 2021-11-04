Прокуратура США назвала сроки заключения аналитика Данченко

Россиянину Игорю Данченко грозит в США до 25 лет тюрьмы в случае признания виновным по всем обвинениям, связанным в даче ложных показаний ФБР о якобы имевших место связей Дональда Трампа с Россией в период избирательной кампании 2016 года, сообщила прокуратура.

По данным ведомства, максимальное наказание по каждому из пяти пунктов обвинений составляет пять лет лишения свободы плюс три года под наблюдением властей после освобождения, передает РИА «Новости».

Между тем американский суд постановил освободить Данченко под залог в 100 тыс. долларов. Также житель России должен будет в течение 24 часов сдать паспорт. Еще одно условие освобождения – ношение электронного браслета слежения.

Прокуратура на слушаниях заявила, что не требует содержания Данченко под арестом на время процесса. Его арест представитель обвинения объяснил «утечкой в прессу».

Ранее СМИ сообщили, что власти США арестовали аналитика Игоря Данченко в рамках расследования возможных связей экс-президента Дональда Трампа с Россией.

Газета The Wall Street Journal сообщила, что личность главного «источника» досье бывшего сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила еще в июле раскрыли американские СМИ. По их информации, это был аналитик Игорь Данченко, родившийся на Украине и выросший в России. После он работал в США, будучи специалистом по РФ и Евразии.

До этого экс-глава ФБР не подтвердил контакт источника досье на Трампа с разведкой России. До этого в сенате США источник «компромата» на Трампа назвали «российским агентом».