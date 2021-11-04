Россиян предупредили об опасных климатических изменениях

Жителям РФ следует подготовиться к опасным климатическим изменениям – аномальным ветрам и выпадениям осадков, шторму и резким изменениям погоды, рассказал ученый Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин.

Он отметил, что в отдельных регионах страны погодные аномалии будут учащаться с учетом местных особенностей, передает «Вечерняя Москва».

«Для Северо-Запада страны будут характерны аномальные ветра, штормы, аномальные выпадения осадков, резкие изменения погоды. Восток пострадает от наводнений, а на Юге РФ будут засухи и сильная жара», – сказал климатолог.

Кокорин сообщил о ветре и сильном, но редком выпадении осадков по центральным регионам России. «Один сильный снегопад заменит пять небольших, что значительно хуже для городского хозяйства», – отметил эксперт.

Напомним, Гидрометцентр объявил до воскресенья о желтом уровне погодной опасности в Москве и области из-за ветра.