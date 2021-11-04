Послабление в рамках ужесточения

На фоне новых резонансных дел об «оскорблении чувств верующих» Верховный суд смягчает трактовки «религиозного экстремизма».

Два резонансных дела об «оскорблении чувств верующих» (ст. 148 УК РФ) рассмотрели два суда в Москве и Петербурге на прошлой неделе. И результаты этих рассмотрений оказались в общем-то противоположными. Если в Москве мировой суд Тверского района отправил на 10 месяцев в колонию блогеров Бобиева и Чистову за фривольное фото на фоне храма Василия Блаженного, то в Петербурге Октябрьский суд отпустил из-под стражи блогерку Ирину Волкову за схожее фото на фоне Исаакия. Между прочим, оба храма, из-за которых, по мнению правоохранителей, должны оскорбиться верующие (но они, правда, молчат), имеют статус государственных музеев и не переданы РПЦ.

Похоже, вокруг ст. 148 — одной из самых спорных в Уголовном кодексе РФ (закон ведь нигде не дает дефиниции понятия «чувства верующих») — зарождается новый тренд.

Если раньше дела по ней возбуждались после жалоб каких-никаких, но «оскорбленных» верующих, то теперь верующие полицейским и следователям из СК не нужны.

Правоохранители сами, в силу своих представлений о религии, решают, что должно оскорблять верующих, а что не должно. И их не сдерживает даже предостережение из патриархии, официальный представитель которой, Вахтанг Кипшидзе, заявил, что РПЦ «не заинтересована, чтобы по этой статье кого-либо отправляли в тюрьму».

Уловив новый тренд, один из основателей TikTok-дома «Dream Team House Ярослав» продюсер Ярослав Андреев припомнил телеведущей Ольге Бузовой и актрисе Наталии Орейро их откровенные фото на фоне храмов. Впрочем, у уругвайки Орейро есть своего рода «охранная грамота» в форме свежего указа президента Путина о предоставлении ей российского гражданства. А вот Бузова позволила себе «осквернить» своим полуобнаженным телом символически значимый храм Александра Невского в Волгограде, построенный к 800-летию святого и освященный лично патриархом. Именно патриарх в 2012 г. лоббировал появление ст. 148, реагируя таким образом на «панк-молебен» Pussy Riot в храме Христа Спасителя.

На этом фоне явным позитивом смотрится постановление пленума Верховного суда РФ от 28 октября, смягчающее репрессивную практику по уголовным делам за «религиозный экстремизм» (ч. 2 ст. 282.2 УК РФ). Принимая его, пленум исполнил прошлогоднее поручение президента, написанное по итогам заседания Совета по правам человека, который призывал прекратить репрессии свидетелей Иеговы (юрлица этой конфессии признаны в РФ экстремистскими и запрещены, но само вероисповедание не запрещено) за одну лишь религиозную практику — совместные молитвы и чтение Библии. Органы следствия и суды, как показал опыт последних лет, не умеют отличать «продолжение деятельности запрещенной религиозной организации» от гарантированного Конституцией права каждого индивидуально и совместно с другими исповедовать свою религию.

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В постановлении подчеркивается, что нельзя наказывать людей за «реализацию права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе, посредством индивидуального или совместного исповедования религии, совершения богослужений или иных религиозных обрядов и церемоний». Правда, заканчивается эта прекрасная фраза характерной оговоркой — «если они не содержат признаков экстремизма». Также Верховный суд предписывает судам «устанавливать, какие конкретные общественно опасные действия совершены виновным лицом, их значение для продолжения или возобновления деятельности организации, в отношении которой судом принято и вступило в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремизма, а также мотивы совершения данных действий».

На фоне коллапса прав человека, в том числе на свободу совести, факты которого переполняют ленты новостей, любая позитивная динамика в этой сфере имеет большую ценность.

Александр Солдатов, специально для «Новой»

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