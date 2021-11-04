 

Эксперты обнаружили проблему в Android 12

04.11.2021, 22:58, Новости дня
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Как сообщают эксперты, в операционной системе Android 12 появилась новая функция под названием Material Yo, которая уже привела в замешательство многих любителей видеоигр.

Material Yo, собственно говоря, предназначалась только для регулировки цветовой гаммы оформления, можно было установить себе новые обои, например. Однако при параллельном запуске игр начали возникать проблемы.

Пользователи жалуются, что их просто-таки выбрасывает из игрового процесса. Позже специалисты разобрались, в чем дело. Разумеется, в программу закралась ошибка. Так что, пока разработчик ее не исправит, придется выбирать: либо новые обои, либо беспроблемная игра. Остается надеяться, что проблему вскоре решат.



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