 

Компания Tencent представила три новых китайских чипа

04.11.2021, 22:58, Новости дня
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Острый дефицит процессоров и другой полупроводниковой продукции, разразившийся на глобальном уровне, заставляют производителей многих стран задуматься об инпортозамещении. Правда, не у всех это получается.

Китайская компания Tencent, очевидно, является приятным исключением. Производитель заявил, что готов представить на рынке три новых чипа собственной разработки.

Процессор, который выйдет под названием Zixiao, может обеспечить полноценную работку искусственного интеллекта, отмечают создатели устройства. Еде один чип предназначен для обработки видео. Наконец, третий образец вполне подойдет для облачных сервисов. Полный комплект, не так ли? Впрочем, стоит подождать результатов независимых тестов.



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