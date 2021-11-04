В чем встретить прохладный ноябрь: трендовые модели трикотажных платьев на конец осени – начало зимы

Трикотаж – это идеальный материал для прохладного времени года. Хотите выглядеть женственно и элегантно даже в сезон ноябрьских холодов? Вам не обойтись без стильного трикотажного платья. На какие модели стоит обратить внимание? Как составлять с ними стильные луки на конец осени-начало зимы?

Комплект

Стильный повседневный комплект: платье из трикотажа и укороченный кардиган с аккуратными карманами. Довершите образ сапогами казаками и элегантной сумочкой.

Для повседневного лука

Создайте стильный повседневный образ с помощью черного платья из трикотажа. Акцентируйте талию поясом. Аутфит можно дополнить ботинками на грубой подошве и уютным кашемировым пальто свободного кроя.

С объемной горловиной

Платье с высокой и объемной горловиной надежно защитит шею от холода. Дополнительно можно утеплиться ботинками на грубой подошве. Вы можете подчеркнуть талию с помощью широкого пояса.

Праздничный лук

Собираетесь на праздник, но не хотите мерзнуть? Выбирайте трикотажное платье радостного оттенка фуксии. Стильной деталью образа станет плиссированная юбка и фигурный подол. Дополнить такой комплект можно босоножками или туфлями на каблуках.

В бежевых тонах

Бежевый никогда не выходит из моды. Комбинируйте бежевое платье с отложным воротничком с коричневой сумкой и спортивной обувью, например, массивными кроссовками. V-образный вырез красиво подчеркнет зону декольте.

Оттенок хаки

Актуальны платья в расцветке хаки. Сочетайте платье свободного кроя с высокими сапогами на тракторной подошве.

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Маленькое черное платье

Образы с черной одеждой смотрятся лаконично и стильно. Платьице длины мини с разрезом хорошо смотрится с черными ботинками на грубой подошве. Чтобы добавить в лук больше женственности, используйте лаконичный черный клатч в качестве аксессуара.

Туника крупной вязки

Удлиненную тунику из трикотажа крупной вязки можно носить в качестве платья. Чтобы лук не был чересчур открытым, дополняйте тунику высокими сапогами или ботинками в стиле милитари. Набросьте на плечи пальто в тон платья. Мягкий клатч довершит образ.

С пуговицами

Чтобы визуально казаться выше и стройнее, выбирайте платья с вертикальным рядом пуговиц. В качестве обуви подойдут черные лоферы. Чтобы добавить в аутфит немного французского шика, подберите шляпку с неширокими полями.

Яркие расцветки

Устали от хмурых ноябрьских будней? Надевайте трикотажное платье ярких расцветок. Его можно комбинировать с обувью контрастного оттенка и уютным кашемировым пальто длины макси.