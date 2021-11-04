“Порошенко очень хотел”. Аваков ответил, кто из президентов больше пытался влиять на МВД

Так Аваков ответил на вопрос о том, кто больше пытался оказывать давление на МВД: Порошенко, нынешний президент Украины Владимир Зеленский, Верховная Рада или Совет национальной безопасности и обороны.

“Порошенко очень хотел [влиять на МВД] и постоянно делал это. К сожалению, значительная часть энергии уходила на то, чтобы от этого отбиваться, вместо того, чтобы созидать. Но у Петра Алексеевича был баланс. В парламенте был баланс и во власти был баланс. Поэтому мы могли с ним разговаривать очень спокойно. Он мог устраивать какие-то политические шаги, провокации. Мы потом разговаривали, друг на друга внимательно смотрели, один на один и при людях. Говорили: “Давай с чистого листа, заново”. Но это не было эффективное давление, это был дискомфорт”, – сказал экс-министр.

По его словам, после прихода к власти Зеленский спрашивал его о желаемом стиле работы. Аваков говорит, что хотел работать так, чтобы отношения были комфортными.

“Чтобы я мог созидать, реализовывать стратегии, готовить что-то фундаментальное, что, может быть, даст эффект через пять лет, но даст, – добавил Аваков. – Система авиационной безопасности, система охраны морских границ. […] Это фундаментальные проекты, которые были заложены и пойдут. А если тратить все на интриги – так нельзя. И когда я увидел, что все выветривается в интриги, когда мне говорят: “А зачем полицейские специально останавливают депутатов от “Слуги народа”?” Там история была, что за две или три недели три депутата [были остановлены]. Я говорю: “Потому что это их работа, вы думайте, как подбирать депутатов таких, чтобы были адекватными”, – добавил он.

Контекст:

13 июля Аваков подал заявление об отставке с должности министра внутренних дел. СМИ писали, что подать в отставку его попросил Зеленский.

15 июля Верховная Рада Украины приняла заявление Авакова об отставке и уволила его. Сам Аваков на заседание парламента не пришел. Экс-министр сказал, что решил уйти в отставку после беседы с Зеленским.

Глава государства предложил лишь одного кандидата на пост министра – тогдашнего главу комитета Рады по вопросам правоохранительной деятельности, нардепа от “Слуги народа” Монастырского. Сам Монастырский заявил, что “идет на жертву”.

Верховная Рада 16 июля назначила Монастырского главой МВД.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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