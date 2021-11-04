 

Суд отпустил под домашний арест ветерана АТО, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине Украины

04.11.2021, 22:28, Новости дня
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“Сегодня судья Печерского районного суда Киева [Вита] Бортницкая сменила меру пресечения Владимиру Прохничу с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест”, – написал Беспалый.

По словам адвоката, следующее судебное заседание по делу Прохнича состоится 28 декабря.

https://www.facebook.com/t.bezpalyy/posts/10219204889217836

“Украинская правда” отмечает, что заседание 4 ноября было подготовительным. Суд не увидел оснований содержать под стражей Прохнича, который признал вину и имеет проблемы со здоровьем.

В комментарии изданию представитель Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец подчеркнула, что Печерский райсуд назначил обвинительный акт для рассмотрения.

Прохнича обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы с применением оружия), ст. 341 (захват государственного здания) и ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение боеприпасов) Уголовного кодекса.

Контекст:

Экс-боец батальона “Айдар” с гранатой в руках зашел в здание Кабмина 4 августа. Он угрожал подорвать гранату. Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко рассказал, что мужчина – участник АТО, “который прошел жернова боевых действий, был дважды ранен, в том числе имел черепно-мозговую травму”. 

Полиция ввела в действие спецоперацию. Переговоры со злоумышленником проводил его друг, депутат Бучанского горсовета Василий Олексюк, по их результатам Прохнич добровольно согласился сдаться.

Прохничу назначили психиатрическую экспертизу. 5 августа ему сообщили о подозрении. 6 августа суд арестовал Прохнича.

21 октября прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении ветерана АТО.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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