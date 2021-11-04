 

В Харькове разоблачили межрегиональную наркогруппировку – полиция

04.11.2021, 22:28, Новости дня
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В полиции проинформировали, что два месяца документировали деятельность группировки, которая сбывала метадон.

“Организовали и контролировали наркобизнес гражданские супруги из Умани [Черкасской области]. Они создали в одном из мессенджеров виртуальный наркомагазин по продаже метадона. В сообщники привлекли 20-летнего уроженца Винницкой области, который принимал заказы и координировал “закладчиков”, и 26-летнего харьковчанина в роли курьера. Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, они постоянно меняли маршруты перевозки наркотиков из Умани в Харьков”, – говорится в сообщении.

Пресс-служба пишет, что в Харькове “закладки” делали двое мужчин и две женщины в возрасте от 31 до 53 лет, наркотики они получали “оптовыми партиями”, а затем фасовали на “дозы”.

“Ежемесячно злоумышленники делали около 2500 “закладок”, а их прибыль составляла около 1 млн грн. Расчет за “товар” производился с помощью денежного перевода. “Клиенты” пополняли мобильный счет одного из участников группы на определенную сумму, которая затем выводилась на банковские карты”, – говорится в сообщении.

Во время обысков на территории трех областей правоохранители изъяли 620 свертков с метадоном, электронные весы, банковские карты, мобильные телефоны и черновые записи.

Полиция задержала пятерых человек, одного из которых – на автостанции в Харькове, когда он вез партию метадона. Им сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и по ч. 3 ст. 321 (незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств) Уголовного кодекса Украины. Они арестованы с правом выйти под залог.

Правоохранители намерены сообщить о подозрении еще троим людям.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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