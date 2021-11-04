 

“Это свинство”. Аваков рассказал, как принимаются решения СНБО

04.11.2021, 22:28, Новости дня
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“Я приходил [на заседание СНБО] и ждал. Мне за пять минут до [начала заседания] давали папочку. Я ее открывал и внимательно читал, потом поднимал голову и говорил: слушайте, а эта фирма сюда внесена на основании чего? Они говорят: как, ну посмотрите, там есть оперативная справка. У меня таких справок – полон стол. И половина из них неправда, а половину надо дорабатывать. Это на основании чего? Это гигантская проблема, упрощение ситуации и то, что нам вернется через годы”, – рассказал экс-министр. 

По мнению Авакова, санкции против своих граждан Украина не может. 

“И на первом, втором заседании СНБО у нас была дискуссия, но это не было поддержано. В результате не существует СНБО как исполнительного органа власти. [Члены] СНБО назначаются и увольняются указом президента, то есть по сути, решения СНБО – это решения президента. Это вертикализация власти. Я вам привел пример: за несколько минут до голосования, я министр внутренних дел, член РНБО с 10-летним стажем не имел на руках материалов. Я [секретарю СНБО] Алексею Данилову говорил – это свинство вообще. Вы с голоса фамилии назвали, а их у меня в папке нет. Он: ну, не успели размножить”, – добавил экс-министр. 

Он высказал мнение, что ситуация с введением санкций против нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктора Медведчука “пограничная”.

“Но там есть предъявленные обвинения в госизмене. Это одна ситуация. Но когда ты штампуешь список из 30 человек и в зале девять десятых знают, что, там, господина Сеяра [Куршутова] там включили в список не из-за того, что он четыре года назад был контрабандистом, или какие-то к нему были вопросы, а из-за того, что он спонсирует оппозиционный сайт “Цензор.НЕТ”. Это не годится”, – добавил Аваков. 

Контекст:

Заседания СНБО проводятся, как правило, по пятницам.

После введения нескольких пакетов санкций Зеленский заявлял, что гордится работой этого органа, и называл дни, когда собирается СНБО, “черными пятницами”. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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