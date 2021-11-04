Антивакцинаторы в Украине и в Молдове транслируют российские нарративы – посольство США

Ленгенкемп отметил, что протест с такими же плакатами состоялся в Кишиневе (Молдова), и эта группа противников вакцинации распространяет антивакцинаторские месседжи и в социальных сетях в Украине, Молдове и странах Балтии.

“По серьезным свидетельствам, месседжи, распространяемые этой группой, очень совпадают с российскими нарративами, включая заявления о том, что украинцы и россияне – это “один народ”. Протестующие говорили, что получали денежную поддержку из частных источников в России. Мы твердо верим в свободу слова и свободу собраний, но в отношении этой группы мы убеждены, что они не руководствуются интересами Украины и украинского народа. Мы надеемся, что украинцы хорошо разберутся, что представляет собой эта группа”, – сказал он.

Контекст:

Акция антивакцинаторов прошла в Киеве 3 ноября. По оценкам “Бабеля”, в марше принимали участие около 1 тыс. участников, которые заблокировали ряд улиц в центре столицы.

Журналист Денис Казанский обратил внимание на то, что участники акций в Украине и в Молдове были с плакатами одинакового дизайна.

О том, что спецоперацию против вакцинирования от COVID-19 в Украине проводит Россия, заявляли 28 октября в Совете национальной безопасности и обороны Украины.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. По состоянию на 4 ноября в Украине подтвердили 3 млн случаев COVID-19, умерло 70,1 тыс. человек.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. По состоянию на 4 ноября в стране минимум одну дозу вакцины получили 10,9 млн человек, а 7,7 млн украинцев получили две дозы и завершили иммунизацию.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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