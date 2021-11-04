 

Саакашвили призвал сторонников готовиться к «генеральной атаке»

04.11.2021, 22:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинБывший президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили, отбывающий с 1 октября шестилетнее заключение в Руставской тюрьме, в четверг призвал готовится к «генеральной атаке», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Его обращение к сторонникам о «необходимости готовиться к генеральной атаке» было зачитано на митинге в Кутаиси. По его словам, власти Грузии должны ждать «большого противодействия», которое организует оппозиция.

В ответ мэр Тбилиси Каха Каладзе напомнил, что бывший президент, отбывающий 6-летнее заключение, «совершил тяжкие преступления» и был «главным созидателем режима, который убивал, нес беды в семьи».

Оппозиция планирует большой митинг в Тбилиси 6 ноября. Кроме того, ежедневно проводятся акции сторонников Саакашвили в разных городах Грузии.

Личный врач Саакашвили сообщил, что тот за время голодовки с 1 октября уже потерял 10 процентов прежнего веса. Адвокаты экс-президента также сообщили об ухудшении его здоровья. Они требуют срочно перевести Саакашвили в гражданскую клинику, власти говорят исключительно о госпитализации в тюремную больницу.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

15.03 / В мире: Юбилей “арабской весны” в Сирии ставит перед Россией новые задачи

08.09 / Минфин поделился планами на полученные от МВФ права заимствования

17.05 / Профильный комитет Рады не поддержал представление Шмыгаля об отставке Степанова

04.04 / Германия и Франция обеспокоены ростом числа нарушений режима тишины на Донбассе – заявление

12.08 / Германия назвала Россию важным партнером в урегулировании мировых конфликтов

22.07 / США решили закрыть консульство в китайском Ухане

15.04 / ФМБА получило 10 патентов на препараты для профилактики и лечения COVID-19

31.12 / Больше не «Патриот»… Ульяновский внедорожник сменит имя по дороге в США

14.12 / Байден обошел Трампа по голосам выборщиков

25.08 / Оксана Пушкина сообщила о смерти отца от рака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика