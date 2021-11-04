Саакашвили призвал сторонников готовиться к «генеральной атаке»

Бывший президент Грузии, глава украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили, отбывающий с 1 октября шестилетнее заключение в Руставской тюрьме, в четверг призвал готовится к «генеральной атаке», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Его обращение к сторонникам о «необходимости готовиться к генеральной атаке» было зачитано на митинге в Кутаиси. По его словам, власти Грузии должны ждать «большого противодействия», которое организует оппозиция.

В ответ мэр Тбилиси Каха Каладзе напомнил, что бывший президент, отбывающий 6-летнее заключение, «совершил тяжкие преступления» и был «главным созидателем режима, который убивал, нес беды в семьи».

Оппозиция планирует большой митинг в Тбилиси 6 ноября. Кроме того, ежедневно проводятся акции сторонников Саакашвили в разных городах Грузии.

Личный врач Саакашвили сообщил, что тот за время голодовки с 1 октября уже потерял 10 процентов прежнего веса. Адвокаты экс-президента также сообщили об ухудшении его здоровья. Они требуют срочно перевести Саакашвили в гражданскую клинику, власти говорят исключительно о госпитализации в тюремную больницу.