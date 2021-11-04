В Кремле рассказали о наличии у Лукашенко давнего приглашения посетить Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко имеет давнее приглашение посетить Крым, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У президента Белоруссии есть действующее приглашение посетить Крым, давнейшее», – ответил он на вопрос ТАСС о том, планирует ли президент России Владимир Путин официально пригласить на полуостров своего белорусского коллегу.

Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.

Также глава Белоруссии пожаловался, что президент РФ Владимир Путин не взял его с собой в Крым и попросил его взять хотя бы в Петербург, пригласив российского лидера в Белоруссию. Путин в свою очередь заявил, что готов показать памятник в Севастополе Лукашенко, который после воссоединения Крыма с Россией там еще не был.

Политолог Валерий Карбалевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что «Лукашенко прибег к филигранной дипломатии для признания Крыма российским. Минск по каким-то причинам пока не может напрямую признать Крым российским. Поэтому белорусский лидер прибегает к таким экзотическим путям частичного признания российской принадлежности полуострова».