 

В парламенте Белоруссии заявили о признании Крыма российским

04.11.2021, 22:24, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинЗаявление белорусского лидера Александра Лукашенко о Крыме на заседании Высшего государственного Совета является признанием его территорией России, сообщил председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.

«Вне всякого сомнения», – ответил Савиных в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» на вопрос, означает ли заявление Лукашенко признание Крыма российским.

По его словам, Минск давно считает Крым российской территорией, просто это не было «формализовано для российского медийного пространства».

В четверг Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.

Также глава Белоруссии пожаловался, что президент РФ Владимир Путин не взял его с собой в Крым и попросил его взять хотя бы в Петербург, пригласив российского лидера в Белоруссию. Путин в свою очередь заявил, что готов показать памятник в Севастополе Лукашенко, который после воссоединения Крыма с Россией там еще не был. 

Политолог Валерий Карбалевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что «Лукашенко прибег к филигранной дипломатии для признания Крыма российским. Минск по каким-то причинам пока не может напрямую признать Крым российским. Поэтому белорусский лидер прибегает к таким экзотическим путям частичного признания российской принадлежности полуострова».



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