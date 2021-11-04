«Важные истории»: полиция Латвии конфисковала у российского бизнесмена недвижимость на 250 тысяч евр

по «делу Магнитского».

Полиция Латвии в рамках своего расследования «дела Магнитского» конфисковала недвижимость в Риге стоимостью около 250 тыс. евро (почти 21 млн рублей). Об этом сообщается на ее сайте.

Имени человека, у которого изъяли недвижимость, латышская полиция не назвала — он указала лишь, что это партнер лидера преступной группы, выявленный в ходе расследования. По информации «Важных историй»*, речь идет о бизнесмене Артеме Зуеве, а лидер группы — предприниматель Дмитрий Клюев.

Он через номинальные компании был одним из совладельцев Универсального банка сбережений (УБС), через который были похищены и отмыты деньги из Федерального казначейства, отмечает издание. Мать Зуева Валентина на протяжении многих лет занимала высокопоставленный пост в казначействе.

Латвия начала расследование по «делу Магнитского» в 2012 году по заявлению сооснователя и руководителя фонда Hermitage Capital Билла Браудера. По его данным, из 230 млн долларов, похищенных из казначейства, минимум 19 млн были отмыты через латвийские банки. Часть этих денег поступила на счета офшорных компаний Зуева.

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Юрист Сергей Магнитский возглавлял отдел налогов и аудита компании Firestone Duncan, консультировавшей фонд Hermitage Capital. Магнитского арестовали в 2008 году и обвинили в соучастии в уклонении от уплаты налогов, а в ноябре 2009 года он умер в московском СИЗО. После его смерти США и ЕС ввели масштабные санкции против российских политиков, чиновников и бизнесменов.

*внесены Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функцию «иностранного агента»

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