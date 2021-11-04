Функциональный, рациональный, работающий на вас: секреты идеального гардероба от стилиста

Каждая женщина хочет выглядеть стильно. Но порой наблюдается обидная ситуация, когда шкаф ломится от вещей, но надеть нечего. Как же составить функциональный гардероб, состоящий только из тех вещей, которые подходят именно вам? Стилист Алина Некипелая поделилась несколькими советами.

Проанализируйте свой стиль жизни

Чтобы грамотно составить свой гардероб, стилист советует проанализировать, какие вещи вам требуются в повседневной жизни.

К примеру, если вы работаете в офисе, вам нужен один набор вещей. Если вы сидите в декрете, то и новый офисный костюм покупать нет смысла.

Определите свой идеальный фасон

Вы должны четко понимать, какая посадка и крой подходят именно под ваш тип фигуры. Определите, в одежде какого кроя вам наиболее комфортно.

Не стоит забывать и о своем цветотипе. Стилист рекомендует покупать вещи, которые подходят под оттенок вашей кожи. Особенно это касается портретной зоны: блуз, топов, джемперов, шейных платков.

Цена и качество

К сожалению, даже дорогие брендовые вещи могут быстро покрыться катышками, разойтись по швам и полинять. Не стоит гнаться за брендами. Покупайте только качественную одежду, которую можно найти и среди бюджетных марок.

Ваши базовые вещи должны быть только высокого качества, ведь пользоваться этой одеждой вы будете не один сезон.

Для каждого занятия подходит свой стиль

Определите, вещи какого стиля подходят под каждый аспект вашей жизни. Если вы работаете в офисе, вам стоит собирать капсулу в классическом стиле. Предпочитаете активный отдых? Без спортивной капсулы не обойтись.

Стоит избегать вещей, которые совершенно не подходят ни под один аспект вашей жизни. Они просто будут пылиться в шкафу.

Умеренность в трендах

В каждом сезоне мы видим новые модные тренды. Но вовсе не обязательно покупать все, что модно.

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К примеру, уже несколько сезонов в моде оверсайз. Если вам не нравятся вещи на несколько размеров больше, не стоит их носить. Принимайте во внимание только те тренды, которые не противоречат вашему чувству прекрасного.

Покупайте яркие вещи с принтами

Уже определились со своей идеальной цветовой палитрой? Тогда самое время купить стильные и яркие обновки.

Яркие вещи и наряды с принтами помогают сделать нужный акцент в образе. Они разбавляют самый базовый комплект и демонстрируют ваш индивидуальный стиль.

Разбирайте шкаф

Вы должны понимать, что у вас есть, а чего нет. Для этого проводите разбор гардероба минимум пару раз в год. Без сожаления избавляйтесь от изношенных вещей.

Вы похудели или поправились? Сопоставьте запасы одежды со своей новой фигурой и подумайте, какие вещи стоит докупить.

Разбавляйте образ аксессуарами

Украшения, ремни, очки и сумки – это те предметы, с помощью которых вы доведете любой образ до совершенства.

С помощью правильно подобранных аксессуаров вы не только подчеркнете свой индивидуальный стиль, но и скорректируете особенности внешности.

Покупайте только те вещи, которые вам нравятся

Не стоит наполнять свой гардероб безликими вещами, которые вам не нравятся. Сначала вы должны влюбиться в платье или юбку, а потом уже селить ее в своем шкафу.

Покупайте только те вещи, к которым лежит душа. Тогда и носить вы их будете с удовольствием.