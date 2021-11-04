 

Ученые: Вакцина против ВПЧ существенно снижает риски рака шейки матки

04.11.2021, 21:42, Разное
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Ученые рассказали, что число эпизодов рака шейки матки уменьшилось среди женщин Англии, которые получали вакцинацию от вируса папилломы человека. Работу опубликовали в издании The Lancet.
Исследователи сравнили показатели по раку шейки матки и предраку до и после внедрения программы иммунизации населения против ВПЧ в Англии в 2008 году. Они отметили «существенное снижение» рисков среди молодых женщин, которые получали вакцину. Исследование говорит о прямых доказательствах действия вакцины против ВПЧ, где использовалась бивалентная вакцина Церварикс на болезнь рак шейки матки.
Понижение рисков заметно среди тех, кого вакцинировали в возрасте от 12 до 13 лет, с понижением на 87%. Работа доказала, что у числа вакцинированных в период с 16 до 18 лет вероятность понизилась на 34%.

Напомним, что рак шейки матки возникает из-за ВПЧ – инфекции, передающейся половым путем. Ее можно предотвращать благодаря вакцинации, а также лечить. В минувшем году ВОЗ начало глобальную стратегию, чтобы ликвидировать эту болезнь, считающуюся самой распространенной среди онкологических болезней у женщин, которая забирает жизнь у многих.

Последняя работа ученых поддерживает применение вакцинации против ВПЧ, но доступность прививки – это проблема во многих странах. Специалисты сообщают, что даже в богатых странах, например, Англия, где существует доступность к иммунизации против ВПЧ, охваты не достигают 90% цели девочек возрастом 15 лет.

Источник: www.medikforum.ru



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