 

“Доктор очень похож на ежика”. Евгений Комаровский показал, что нашел на прогулке в лесу

04.11.2021, 21:34, Новости дня
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“Вспоминаю воскресенье. Судя по прогнозу погоды, в ближайшее время солнце планирует очень надолго с нами распрощаться”, – подписал свою публикацию врач.

На фото Комаровский показал свои находки – грибы сыроежки и срубленные деревья. Также на снимках присутствует вязаная игрушка педиатра – “правильный еж из приличной семьи, друг человека”, для которой он завел персональную страничку в соцсети.

“Доктор очень похож на ежика”, – заметила 7el.ena7.

“Спасибо за позитив главному ежику педиатрии”, – написала anya_malevasha.

“Ежик без тумана”, – оставил свой комментарий suveiko.volodymyr.

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Публикация от Доктор Комаровский (@doctor_komarovskiy)

Контекст:

Комаровский родился в 1960 году в Харькове. Окончил педиатрический факультет Харьковского медицинского института. Кандидат медицинских наук.

В 1981 году он женился на однокурснице Екатерине. “Женился молодым и глупым после четвертого курса. До сих пор не перестаю удивляться, как это мне так с первого раза повезло”, – написал в автобиографии Комаровский. В браке у пары родилось двое сыновей – Дмитрий (1982) и Андрей (1988). Старший внук Комаровского родился в 2013 году.

С 1991-го по 2000 год Комаровский был заведующим инфекционным отделением Харьковской областной детской инфекционной клинической больницы. В 2006 году открыл консультативный медицинский центр “Клиником” в Харькове.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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