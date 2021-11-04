 

“Каждый день нагнетают эскалацию”. В Польше опубликовали фото белорусских пограничников с ножницами для резки забора

04.11.2021, 21:34, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Наши солдаты сфотографировали белорусских пограничников с ножницами, которые режут забор. Подобные пограничные ситуации – обычное дело. Кризис на границе вызвал режим [называющего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко”, – написал Блащак в комментарии к фото.

По его словам, со стороны Беларуси продолжают провоцировать пограничников Польши.

“Каждый день белорусы пытаются нагнетать эскалацию, используют провокации и подталкивают мигрантов на польскую сторону”, – отметил Блащак.

Nasi * o * nierze sfotografowali bia * oruskich pograniczników z no * ycami do ci * cia p * otu. Takie sytuacje na granicy s * codzienno * ci * . Kryzys na granicy spowodowa * re * im * ukaszenki. Bia * orusini ka * dego dnia d * do eskalacji, stosuj * prowokacje i przepychaj * migrantów na polsk * stron * pic.twitter.com/zlb2SgTcI4

— Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) November 4, 2021

В минобороны Польши сообщили в четверг, что 3 ноября на границе белорусские военные угрожали открыть огонь по их солдатам.

В тот же день спикер министра-координатора по вопросам польских спецслужб Станислав Жарин рассказал, что на границе с Беларусью польский патруль обнаружил неизвестных людей с оружием. Они перезарядили оружие и направились в сторону границы с Беларусью, отмечал он.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти Литвы, Латвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.02 / В Черкасской области школьницы выпили по 10 таблеток и попали в больницу

17.09 / Эксперт назвал DDoS-атаки на сервисы онлайн-голосования попыткой ударить по цифровому будущему России

23.02 / В США от коронавируса умерло более 500 тыс. человек

21.06 / Колумнист Spiegel – Запад игнорировал призывы Путина к сближению — и теперь пожинает плоды

25.07 / BMW сбил 15-летнюю девочку на пешеходном переходе в Москве

18.12 / Здоровье будущих отцов связано с риском выкидыша

18.11 / В Украине ночью 19 ноября ожидаются морозы до -13 ºС, днем будет сильный ветер – синоптик

17.09 / В Китае появился электроседан Xpeng P5

24.09 / Apple пытается получить в РФ частоты для аналога Bluetooth

30.07 / Переплывшие реку российские танки «шокировали» аргентинцев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика