“Каждый день нагнетают эскалацию”. В Польше опубликовали фото белорусских пограничников с ножницами для резки забора

“Наши солдаты сфотографировали белорусских пограничников с ножницами, которые режут забор. Подобные пограничные ситуации – обычное дело. Кризис на границе вызвал режим [называющего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко”, – написал Блащак в комментарии к фото.

По его словам, со стороны Беларуси продолжают провоцировать пограничников Польши.

“Каждый день белорусы пытаются нагнетать эскалацию, используют провокации и подталкивают мигрантов на польскую сторону”, – отметил Блащак.

Nasi * o * nierze sfotografowali bia * oruskich pograniczników z no * ycami do ci * cia p * otu. Takie sytuacje na granicy s * codzienno * ci * . Kryzys na granicy spowodowa * re * im * ukaszenki. Bia * orusini ka * dego dnia d * do eskalacji, stosuj * prowokacje i przepychaj * migrantów na polsk * stron * pic.twitter.com/zlb2SgTcI4

— Mariusz B * aszczak (@mblaszczak) November 4, 2021

В минобороны Польши сообщили в четверг, что 3 ноября на границе белорусские военные угрожали открыть огонь по их солдатам.

В тот же день спикер министра-координатора по вопросам польских спецслужб Станислав Жарин рассказал, что на границе с Беларусью польский патруль обнаружил неизвестных людей с оружием. Они перезарядили оружие и направились в сторону границы с Беларусью, отмечал он.

Контекст:

В этом году страны Балтии и Польша столкнулись с проблемой нелегальной миграции из Беларуси.

В Литве считают, что Лукашенко намеренно ослабил контроль над границей со своей стороны. В минобороны Литвы заявляли, что Беларусь инструктирует нелегалов на границе.

13 июля литовский Сейм официально признал наплыв мигрантов из Беларуси гибридной агрессией. Кроме Литвы, чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью объявили в Латвии и Польше.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорил 17 сентября, что на территории Беларуси находятся более 10 тыс. мигрантов из стран Ближнего Востока, которых могут использовать для проведения гибридной атаки против Польши и Литвы.

Из-за наплыва мигрантов на границе с Беларусью построить забор решили власти Литвы, Латвии и Польши.

Президенты Литвы, Латвии, Эстонии и Польши Гитанас Науседа, Эгилс Левитс, Керсти Кальюлайд и Анджей Дуда во время встречи в Киеве 23 августа выпустили совместную декларацию. В заявлении миграционный кризис на границе с Беларусью они назвали “политически управляемой гибридной операцией, осуществляемой режимом Лукашенко”, в которой “эксплуатируют беззащитных граждан третьих стран”. Ее цель – “отвлечь внимание от участившихся нарушений прав человека и гражданина со стороны режима”.

