Минздрав согласовал клинические испытания таблеток Pfizer и Merck от коронавируса в Харькове

Согласно приказу, медпрепарат “Ритонавир” (производства американской компании Pfizer) будут тестировать в таблетках по 150 мг. К участию в клинических испытаниях будут допущены только те, кто контактировал с COVID-положительными пациентами.

Таблетки фармацевтической компании Merck медики будут испытывать на лицах, которые непосредственно проживают с теми, кто болен коронавирусом.

Ответственность за проведение первых в Украине клинических испытаний таблеток против COVID-19 Минздрав возложил на Городскую студенческую больницу Харьковского городского совета.

Контекст:

Спустя полтора года с начала пандемии специальных лекарств от COVID-19 не изобрели: при этом заболевании проводится в основном симптоматическое лечение.

В марте 2021 года американская фармацевтическая компания Pfizer начала первую фазу исследований таблеток от коронавируса. Уже в апреле руководство компании пообещало, что выпуск таблеток от COVID-19 запланирован до конца 2021 года.

В августе этого года министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что Украина может получить революционный препарат прямого действия от COVID-19. По его словам, у одного из производителей Украина находится в шестерке стран, которые получат лекарство в первую очередь.

Сегодня, 4 ноября, Великобритания стала первой страной в мире, одобрившей препарат для лечения COVID-19, который можно принимать в домашних условиях. Речь идет о противовирусном препарате Lagevrio: он прошел необходимые стадии испытаний и наиболее эффективен на ранних стадиях заболевания.

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