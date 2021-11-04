 

В Киеве появился сквер имени Василия Слипака

04.11.2021, 21:34, Новости дня
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Сквер расположен на углу Андреевского спуска и уицы Боричев Тик в Подольском районе столицы.

Всего Киевсовет сегодня переименовал 12 улиц и присвоиили названия двум площадям, скверу и улице.

Контекст:

Василий Слипак был смертельно ранен снайпером в районе села Луганское Донецкой области 29 июня 2016 года. Около 20 лет пел в опере во Франции. С начала конфликта на Донбассе участвовал в антитеррористической операции в составе добровольческого корпуса “Правый сектор” под позывным Миф.

Бывший представитель Украины в трехсторонней контактной группе Роман Безсмертный заявлял, что террористы убили певца намеренно – перед очередным раундом минских переговоров.

В феврале 2017 года тогдашний президент Украины Петр Порошенко присвоил Слипаку звание Героя Украины.

В 2018 году в Париже на фасаде украинского культурно-информационного центра появилась мемориальная доска Слипаку.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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