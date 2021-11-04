 

Брижит Бардо оштрафовали за расизм

04.11.2021, 21:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинФранцузскую актрису Брижит Бардо обвинили в расизме после слов актрисы в адрес жителей острова Реюньон в Индийском океане,ссуд Сен-Дени оштрафовал ее на 20 тыс. евро, передает передает Wion.

Сообщается, что в 2019 году Бардо отправила письмо префекту острова Амори де Сен-Кантен от имени своего фонда защиты животных. Актриса осуждала «варварское» обращение с животными, которое, по ее сведениям, практикуют местные жители. В частности, Бардо упомянула отрубание голов у коз и козлов во время индуистских праздников, демонстрирующее «пережитки каннибализма прошлых веков», передает «Lenta.ru».

«Аборигены, сохранившие свои дикие гены», – написала актриса в письме.

Подобное выражение сочли оскорблением по расовому признаку. По словам прокурора, высказывания Бардо были «оскорбительными и травмирующими».

Бардо извинялась за свои слова, пытаясь оправдать их тем, что она озабочена «трагической судьбой» животных на острове.

В июне суд города Арраса приговорил Бардо к штрафу в размере 5 тыс. евро, она оскорбила главу Национальной федерации охотников Вилли Шраена, информирует France-Presse. Кроме того, суд обязал актрису выплатить Шраену тысячу евро в качестве возмещения убытков и тысячу евро в качестве компенсации за судебные расходы.



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