 

Театральное пространство «Арт-платформа» открылось в Новом Манеже

04.11.2021, 21:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинТеатральное пространство «Арт-платформа» презентовали в Новом Манеже в Москве в рамках акции «Ночь искусств», площадка будет поддерживать независимые проекты, сообщил куратор «Арт-платформы» режиссер Дмитрий Бикбаев.

«Теперь авторы проектов могут прийти сюда, мы их выслушаем, и если идеи достойны того, чтобы их увидел зритель, мы их поддержим», – отметил он ТАСС.

Бикбаев напомнил, что проект «Арт-платформа» был запущен в структуре Московского продюсерского центра в 2017 году. Его придумали «для поддержки различных творческих инициатив, потом сконцентрировали свое внимание на театре». Бикбаев, подчеркнул, что создание собственной площадки для «Арт-платформы» в Новом Манеже было личной инициативой руководителя Департамента культуры Москвы Александра Кибовского.

Открытию посвящена четырехчасовая праздничная программа, за которой, как и за другими мероприятиями «Ночи искусств», можно следить онлайн на сайте акции.

К открытию пространства «Арт-платформы» приурочили питчинг театральных проектов программы «ТеатрONstage». Всего было подано свыше 100 заявок, для очного этапа экспертами были отобраны 10, в финал по результатам голосования жюри и онлайн-зрителей пройдут только пять. Постановку лучшего театрального проекта профинансируют в рамках «ТеатрONstage» и покажут на сцене «Арт-платформы» уже в первом квартале 2022 года.



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