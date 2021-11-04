 

Пушков раскритиковал Молдавию за поведение на газовом рынке

04.11.2021, 21:30, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинРоссийский сенатор Алексей Пушков обратил внимание на то, что президент Молдавии Майя Санду поблагодарила США за помощь в газовом кризисе, а премьер Наталья Гаврилица обвинила Россию в «жестокой игре» в ситуации, когда газовый контракт был заключен «на приличных для Кишинева условиях».

«Как ни поступает Россия, всем нашим «партнерам» плохо. Не заключала контракт с Молдавией – плохо. Заключила на приличных для Кишинева условиях – тоже плохо. За это премьер Молдавии обвинила нас в «жестокой игре», а президент (Майя) Санду благодарит за «помощь» США, откуда не поступило ни кубометра газа», – написал он в своем Telegram-канале.

Пушков добавил, что «теперь руководство польского концерна PGNiG еще и предупреждает: случай Молдавии – это, дескать, предупреждение о зависимости Европы от Газпрома».

«При этом мы не мешали Кишиневу закупать газ хоть у Польши, хоть у Украины, хоть у Катара или Индонезии. Но Кишинев выбрал Газпром из-за надежности и гарантировнности поставок. А польская сторона, как всегда злобствует, да еще и просит Газпром снизить цену на газ – дорого, мол, очень, газовый кризис в Европе. Дорого? Не берите», – отметил Пушков.

Сенатор заключил, что «если бы мы не заключили контракт с Кишиневом, то не было бы ни «жестокой игры» со стороны России, ни «подтверждений зависимости».

«И газа российского в Молдавии тоже не было бы. Газ Молдавия покупала бы втридорога на свободных рынках и просила бы ЕС оплатить разницу в цене, на что ЕС ей ответил бы «Non», а Санду бы точно так же благодарила США непонятно за что», – написал он.

Напомним, с 1 ноября российский газ стал поступать в Молдавию по новому контракту, согласно которому стоимость топлива для республики ежемесячно пересматривается. При этом Молдавия оплатила Газпрому долг за поставки газа в сентябре. В Молдавии также заявили о праве на пересмотр контракта с Газпромом в следующем году.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, зачем Россия спасла Молдавию, что кроется за новым соглашением между Газпромом и Кишиневом, и почему Майя Санду поблагодарила США и представителей ЕС за поддержку во время газового кризиса. 



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