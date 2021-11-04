 

Мнение: Самый опасный арестант?

04.11.2021, 21:24, Разное
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Телеканал «Дождь», признанный иноСтранный агентом, показал своим зрителям репортаж, как живется в колонии Алексею Навальному.

Скверно живется Алексею.

Бывшие арестанты Нариман Османов и Евгений Бурак, которые отбывали наказание в одном отряде с Навальным, рассказывают, что все заключенные в отряде были проинструктированы, что с Алексеем не нужно общаться:

«Ему сделали полную изоляцию. И мы, естественно, страдали вместе с ним», — рассказал Нариман Османов.

Как утверждает Османов, в колонии был показан фильм, который должен был скомпрометировать Навального перед заключенными. «Эту лекцию прогоняют по всему учреждению. Там суть в том, что он [Навальный] — нетрадиционной ориентации», — заявил бывший заключенный. Эту информацию подтвердил и Евгений Бурак, с которым также поговорил «Дождь».

В первые три дня после возвращения из тюремной больницы Навальному не давали спать, положив на соседнюю с ним койку положили «углового» («обиженного»). Тот «разные звуки издавал», и все это делалось по указанию руководства колонии, утверждает Османов.

Также, по словам бывшего осужденного, во время голодовки Навального рядом с политиком положили человека, якобы больного туберкулезом, однако это оказалась инсценировка. В один из дней голодовки с утра завхозы «принесли полмешка колбасы, поставили сковородки, жарят, чтоб был запах, чтобы его сбить», добавил Османов.

Если все это не пытка Алексея Навального, что все это такое?

Похоже, система считает Навального самым опасным арестантом страны. Так или не так?

Фотография Алексея Навального отсюда

Кадр из репортажа «Дождя» отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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