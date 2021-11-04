«Левада»: более 70% россиян не собираются отмечать…

….ни День народного единства, ни Октябрьскую революцию.

Абсолютное большинство россиян — 71% — не собираются отмечать ни День народного единства, ни день Октябрьской революции, следует из опроса «Левада-центра» (имеется в распоряжении «Новой газеты»).

Праздновать День народного единства 4 ноября планируют 18% опрошенных, примерно столько же (17%) 7 ноября будут отмечать день Октябрьской революции.

Самая «празднущая» возрастная группа — россияне от 55 лет и старше. Среди них 28% хотят отпраздновать Октябрьскую революцию, 20% — День народного единства. Наименее всего настроены на праздники респонденты 18-24 лет — 82% из них не планируют отмечать ни тот, ни другой день.

Фото: РИА Новости

При этом две трети россиян (64%) знают, какой праздник отмечается 4 ноября. Этот показатель, как отмечает «Левада-центр», заметно вырос с 2017 года (53%). В целом уровень осведомленности россиян о празднике растет с 2005 года (8%), небольшое падение было лишь в 2017 году (по сравнению с 2016 годом этот показатель сократился с 56 до 53%).

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День народного единства — российский государственный праздник, который отмечается начиная с 2005 года 4 ноября. Одним из объяснений того, почему этому дню было выбрано такое название, служит пояснительная записка к проекту закона о введении нового праздника: «4 ноября 1612 года воины народного ополчения … продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе».

*Внесен Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

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