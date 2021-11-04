 

«Левада»: более 70% россиян не собираются отмечать…

04.11.2021, 21:20, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

….ни День народного единства, ни Октябрьскую революцию.

Абсолютное большинство россиян — 71% — не собираются отмечать ни День народного единства, ни день Октябрьской революции, следует из опроса «Левада-центра» (имеется в распоряжении «Новой газеты»).

Праздновать День народного единства 4 ноября планируют 18% опрошенных, примерно столько же (17%) 7 ноября будут отмечать день Октябрьской революции.

Самая «празднущая» возрастная группа — россияне от 55 лет и старше. Среди них 28% хотят отпраздновать Октябрьскую революцию, 20% — День народного единства. Наименее всего настроены на праздники респонденты 18-24 лет — 82% из них не планируют отмечать ни тот, ни другой день.

Фото: РИА Новости

При этом две трети россиян (64%) знают, какой праздник отмечается 4 ноября. Этот показатель, как отмечает «Левада-центр», заметно вырос с 2017 года (53%). В целом уровень осведомленности россиян о празднике растет с 2005 года (8%), небольшое падение было лишь в 2017 году (по сравнению с 2016 годом этот показатель сократился с 56 до 53%).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Единство временно недоступно

К концу 2020 года смысл «праздника 4 ноября» утерян народом и властями

День народного единства — российский государственный праздник, который отмечается начиная с 2005 года 4 ноября. Одним из объяснений того, почему этому дню было выбрано такое название, служит пояснительная записка к проекту закона о введении нового праздника: «4 ноября 1612 года воины народного ополчения … продемонстрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в обществе».

*Внесен Минюстом РФ в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.10 / Ученые рассказали об опасности COVID-19 для беременных женщин и их детей

20.08 / Скандалы: Три столпа чистого долга

11.08 / Мнение: Неполиткорректная политкорректная опера

26.08 / На 85-летнего жителя Кабардино-Балкарии завели уголовное дело из-за куста конопли

29.09 / Сочетание не только черного и белого: эффектный клетчатый узор стильно смотрится в самых разных осенних образах

07.09 / Мнение: Германия и Польша отрицают Ника и Майка

07.08 / Стало известно, что принц Гарри подарил Меган Маркл на 39-летие и как они провели этот день

07.10 / Мнение: О проблемах и перспективах российской космической программы

27.12 / Эксперт рассказал, как избежать новогоднего похмелья

09.01 / В iPhone 13 челку наконец укоротят

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика