 

XPG представляет серию новых твердотельных накопителей Atom

04.11.2021, 21:10, Новости дня
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Как стало известно, под брендом XPG на рынок выходит целая серия твердотельных накопителей Atom, которые относятся к типоразмерам M.2 2280. В данном случае используется интерфейс PCIe.

Компетентные источники сообщают, что данные накопители предназначены для пользователей широкого диапазона. Иначе говоря, производитель попытался максимально учесть как финансовые возможности клиентов, так и их реальные потребности.

Стоимость накопителей находится в широком диапазоне от 60 до 180 американских долларов. Самый дешевый может хранить объем данных в 250 Гб, самый дорогой – 1 Тб. Производитель гарантирует высокую надежность устройств, а также высокую скорость передачи информации.



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