С Близнецами и не только: 3 знака зодиака, с которыми особенно сложно поддерживать дружбу

Есть дружба, которая длится всю жизнь. Но бывает и такая, которая продолжается только несколько лет или даже месяцев. Решающим фактором часто является то, как часто друзья поддерживают общение. Одни люди общаются регулярно. Другие занимаются своей личной жизнью и своими проблемами, а друзьям уделяют мало внимания. В итоге дружба постепенно прекращается.

Но есть такие люди, с которыми дружить сложно, даже если регулярно поддерживать общение. Астрологи говорят, что звезды влияют на любой аспект жизни человека. И на дружбу тоже. Узнаем, с представителями каких знаков зодиака трудно дружить.

Козерог

Дружба важна для Козерога, но нередко представители этого знака зодиака в своем рвении к работе и стремлении к успеху попросту забывают о контактах с друзьями. Может случиться так, что вы не услышите о друге-Козероге длительное время. Он может не звонить, не писать, не приезжать, не отвечать на ваши звонки. Обычно только близкие друзья могут справиться с этой слабостью представителя данного знака зодиака и простить ему его невнимание.

Стрелец

Стрельцы любят путешествовать, активно заниматься чем-то новым, знакомиться с новыми людьми. Им очень легко заводить друзей, но часто бывает трудно поддерживать отношения так, как этого хотелось бы второй стороне. Круг друзей Стрельцов слишком велик, поэтому они просто не успевают уделять время и внимание каждому.

Близнецы

Из-за своего очень легкого характера и общительности Близнецы легко заводят новых друзей, но поддержание длительных дружеских отношений – это не их конек. Некоторым людям представители данного воздушного знака очень быстро надоедают, потому что они любят много говорить.

Есть люди, которым больше нравятся не разговоры, а действия. Им поддерживать с Близнецами тесный контакт в течение длительного времени тяжело. Да и Близнецам не очень интересно с людьми, которых не впечатляют их ораторские таланты.