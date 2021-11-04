Мнение: Воры и лорды, инвестиции в айфоны и переименование Фейсбука

1. Российские СМИ продолжают держать нас в курсе светских событий в мире организованной преступности. Вот на днях в Турции какого-то известного вора в законе лишили титула. Журналисты сообщают подробности о происхождении преступника — оказывается, его отец также занимал видное место в криминальной иерархии, а в 1973 году прославился тем, что прямо на съёмках ограбил Алису Фрейндлих.

Забавное дело — продвинутой общественности не нравятся подобные статьи, репортажи про воров в законе общественность считает аморальными. А вот репортажи про каких-нибудь породистых британцев, которых на аристократических сходках также регулярно лишают титулов, общественность читает взахлёб, как нечто возвышенное. Хотя, по совести, надо ещё разобраться, кто тут нанёс России больше вреда…

2. Люди часто требуют от государства — потратьте деньги туда-то, потратьте деньги сюда-то, оплатите такую-то полезную или, наоборот, высококультурную штуку. Однако давайте посмотрим на статистику продаж Эппл. В прошлом году Эппл продала в России 6,5 миллионов айфонов:

https://www.cnews.ru/news/top/2021-02-18_rossijskie_prodazhi_smartfonov

А ведь покупатели айфонов могли эти деньги потратить на лечение, на билеты в театр, на помощь пенсионерам… Но нет. Люди рациональны и щедры, только когда раздают советы по поводу чужих денег. Когда же речь заходит о своих личных деньгах, в перечень первоочередных трат немедленно вносятся айфоны, путёвки в Турцию и весёлые вечера в пивных пабах.

Кстати, если бы два друга потратили в 2008 году по тысяче долларов, — один на покупку айфона, другой на покупку акций Эппл, — сейчас у первого в шкафу пылился бы безнадёжно устаревший мобильник, а у второго на брокерском счёте лежала бы сумма, достаточная для покупки квартиры в Москве.

На всякий случай: я ни в коем случае не даю инвестиционных рекомендаций. Лично у меня акций Эппл нет и я даже не рассматриваю всерьёз вопрос их покупки. Я просто показываю разницу между тем, как люди обычно тратят деньги, и тем, как они советуют их тратить другим.

3. Марк Цукерберг переименовал свою компанию Фейсбук в компанию Мета (Meta). Новым слоган бренда – «Выходи за рамки», новый логотип и дизайн основаны на знаке бесконечности:

https://lenta.ru/news/2021/10/29/meta/

Виктор Мараховский видит в этом переименовании нечто зловещее:

https://t.me/vmarahovsky/2043

Bloomberg отмечает, что логотип Meta, ранее известного как Фейсбук, втёрся в более чем забитое пространство разного рода коммерческих брендов бесконечностей.

Это само по себе симптом. Вторым симптомом можно считать то, что анонсированная Метаверс представляет собой по сути обещание упихать клиентуру в настоящий киберпанк, идентичный натуральному – когда-нибудь, лет через 15.

Таким образом, рецепт истинной виртуальности образца 2021 года – это пребывание в ожидании обетованного киберпанка, а пока что просто убеждайте себя, что он уже вот-вот, уже почти наступает.

Это даже не Лем – это циничней: в XXI веке оказалось дешевле и эффективней не внушать что-либо людям, выдавая за правду, а просто дать им понять, что кто ещё не самовнушил себе виртуальность, тот лох.

Возможно, господин Цукерберг и вправду замышляет опутать всех виртуальностью.

Но есть у этого ребрендинга и более простые причины: во-первых, название соцсети Facebook («Лицокнига») и вправду не слишком подходит для большой технологической корпорации с разнообразными ИТ-продуктами (по той же причине, например, «Сбербанк» переименовался в «Сбер»).

Во-вторых, бренд «Фейсбук» за последние несколько лет изрядно подмочил свою репутацию: это название теперь ассоциируется с откровенной политической цензурой, необоснованными блокировками и произволом администраторов, не говоря уже о чисто технических вещах вроде неудобного и устаревшего интерфейса. Теперь же прочие сайты и продукты «Мета» будут меньше ассоциироваться с «Фейсбуком», а со временем, не исключено, будет переименована и сама соцсеть.