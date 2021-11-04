 

Жена Валида Арфуша заявила, что узнала о разводе с ним из судебного уведомления. Фото

04.11.2021, 20:40, Новости дня
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В уведомлении указано, что по факту искового заявления было открыто производство №758/12880/21. На официальном портале, где публикуется Единый реестр судебных решений, по номеру этого производства указано, что иск был подан Арфушем 14 сентября. Решение суда о разводе пока что не опубликовано.

Скриншот: court.gov.ua

“Живу, не выживаю. Занимаюсь тем же, чем и занималась. Воспитываю троих детей. Сама обеспечиваю себя и детей. И получаю такое сообщение. Как бы отреагировали вы?” – прокомментировала уведомление Лидия Петрова.

Арфуш информацию о разводе с Петровой пока что не комментировал.

Скриншот: omtaratutaraom / Instagram
Контекст:

Арфуш и Петрова официально оформили отношения в сентябре 2015-го. До этого они жили 14 лет в гражданском браке. У пары трое совместных детей: Хлое-Адель, Адам и Эмили. У Арфуша также есть сын Карим и дочь Елизавета от предыдущих отношений.

В феврале 2020 года супруги отмечали 19-летие совместных отношений. В октябре Петрова заявила, что их отношения с Арфушем зашли в тупик.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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