В СБУ заявили, что торговля фейковыми COVID-сертификатами в Украине стала масштабной, а стоимость подделок начала падать

“С учетом масштаба и негативного влияния на имидж Украины СБУ принимает меры и отслеживает эти моменты. Это масштабное явление. Этим занимается не одна, и не пять, и не 10 групп… Преступники связаны как с врачами, так и с туристическими агентствами, и таких посредников очень много. Мы сотрудничаем с киберполицией, с Министерством цифровой трансформации, с Минздравом. Работа постоянно ведется. Но, к сожалению, масштабность этого явления такова, что недостаточно обезвредить одну, две, три группы”, – сказал Витюк.

Он отметил, что распространению подделок способствует в том числе и относительно нестрогое наказание за фальсификацию документов.

“Это не убийство, не государственная измена, уголовная ответственность не столь сурова. Относительно доходов преступников, первоначально мы фиксировали цены даже в $500 за фальшивый сертификат, но возник большой спрос, возникло предложение и снижение цены. Недавно разоблаченная группа брала по $50 за фальшивый сертификат. 50 умножьте на 1000 – вот и имеем их прибыль. А есть и большие объемы. Однако, я думаю, если работа по выявлению будет продолжаться, и конкретные должностные лица получат приговоры суда, то ситуация улучшится”, – резюмировал Витюк.

Контекст:

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках.

1 ноября Комитет Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять за основу законопроект №6084 по установлению ответственности за подделку документов о проведении профилактических прививок. Парламент принял его в первом чтении 2 ноября. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы.

Согласно документу, медработники, которые будут вносить неправдивые данные в базу, получат штраф до 68 тыс. грн или до двух лет ограничения свободы. Тем, кто будет изготавливать и продавать подделки, грозит штраф до 170 тыс. грн или лишение свободы на срок до трех лет.

1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.

С начала года правоохранители открыли около 900 производств из-за фейковых документов о вакцинации, половина из них – по фактам использования гражданами поддельных COVID-сертификатов, 73 – по медицинским работникам и 32 – по туристическим агентствам, сообщил 30 октября первый замминистра внутренних дел Украины Евгений Енин.

В октябре в Украине сделали более 4,9 млн прививок от COVID-19, что стало месячным рекордом с начала эпидемии. На 4 ноября в Украине сделали 18,6 млн прививок от коронавируса, обе дозы вакцины получили почти 7,7 млн украинцев.

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