Путин пообещал рассмотреть введение новых выплат для защитников осажденного Севастополя
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Президент РФ Владимир Путин пообещал губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву рассмотреть предложение о введении новых выплат жителям и защитникам осажденного Севастополя.
«Хорошо, сделаем», – ответил Путин на просьбу Развожаева изучить возможность введения новой меры поддержки жителей Севастополя, переживших 250-дневную оборону города в годы Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».
Размер выплат, о которых попросил Развожаев, составляет 50 тысяч рублей.
Тридцатого октября 2021 года исполнилось 80 лет со дня начала обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны.
Стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин в четверг прилетел в Севастополь, где глава государства принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства.
В декабре 2020 года Путин подписал закон о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны.
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