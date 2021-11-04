 

Путин пообещал рассмотреть введение новых выплат для защитников осажденного Севастополя

04.11.2021, 20:36, Новости дня
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Запчасти на снегоходы Буран, Тайга, Yamaha и мототехнику - интернет-магазинПрезидент РФ Владимир Путин пообещал губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву рассмотреть предложение о введении новых выплат жителям и защитникам осажденного Севастополя.

«Хорошо, сделаем», – ответил Путин на просьбу Развожаева изучить возможность введения новой меры поддержки жителей Севастополя, переживших 250-дневную оборону города в годы Великой Отечественной войны, передает РИА «Новости».

Размер выплат, о которых попросил Развожаев, составляет 50 тысяч рублей.

Тридцатого октября 2021 года исполнилось 80 лет со дня начала обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны.

Стоит отметить, что президент РФ Владимир Путин в четверг прилетел в Севастополь, где глава государства принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню народного единства. 

В декабре 2020 года Путин подписал закон о присвоении жителям осажденного Севастополя статуса ветеранов Великой Отечественной войны.



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